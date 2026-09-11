Adam Jecho i St. Louis Blues do të mungojë ndërsa trajtohet nga Programi i Ndihmës për Lojtarë
Sulmuesi i St. Louis Blues, Adam Jecho, do të jetë i papërfshirë për klubin për një periudhë të pacaktuar, pasi po merr trajtim përmes Programit të Ndihmës për Lojtarët të NHLPA dhe NHL.
Sipas nhl, Shoqata e Lojtarëve të NHL dhe Liga Kombëtare e Hokejit njoftuan se Jecho do të mbetet jashtë formacionit deri sa të marrë kujdesin e nevojshëm nga programi i përbashkët; sipas kushteve të programit, ai do të rikthehet te klubi vetëm pasi administratorët e programit të japin lejen për konkurrencë në akull.
Kthimi i tij në stërvitje dhe ndeshje do të bëhet vetëm kur të jetë i çertifikuar për pjesëmarrje nga administratorët përkatës, siç bën të ditur nhl.
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