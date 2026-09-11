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NFL

49ers i japin trajnerit Kyle Shanahan kontratë shumëvjeçare

· 2 min lexim

Trajneri i San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, ka nënshkruar një kontratë shumëvjeçare me klubin gjatë pauzës së sezonit, një lëvizje që u bë publike këtë të premte. Mbrojtja nga detajet financiare ende nuk është bërë e ditur, ndërsa lajmi u konfirmua nga ESPN dhe së pari u raportua nga Tom Pelissero i The Ringer. Fillimi i vitit 2026 pati edhe një shfaqje të spikatur të Shanahan, me fitoren e 49ers ndaj Rams në Australi.

Siç raporton nfl, zgjatja e kontratës vjen si njohje për partneritetin mes Shanahan dhe menaxherit të përgjithshëm John Lynch, që nga emërimi i tyre në 2017. Gjatë kësaj periudhe skuadra ka fituar tri tituj në NFC West, dy kampionate të konferencës NFC dhe ka qenë pjesë e katër ndeshjeve për titullin e konferencës, ndërsa rekordi i Shanahan në atë periudhë është 83-67.

Sezoni i fundit ishte një dëshmi e aftësive të tij: ai drejtëhoqi një ekip të dëmtuar që arriti përfundimisht në bilancin 12-5 dhe fitoi në rundin e Wild Card ndaj Philadelphia Eagles. Pronësia e klubit vlerësoi performancën e trajnerit dhe vendosi t’i sigurojë stabilitet afatgjatë në pankinë; marrëveshja e mëparshme e Shanahan-it skadonte në 2027.

Sipas nfl, detajet e plota të marrëveshjes nuk janë bërë ende publike dhe klubi nuk ka dhënë informacion shtesë mbi termat financiarë ose kohëzgjatjen e saktë të kontratës.

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