☁️
Tiranë 9°C · Vranët 31 March 2026
S&P 500 6,529 ▲2.91%
DOW 46,342 ▲2.49%
NASDAQ 21,591 ▲3.83%
NAFTA 102.06 ▲0.67%
ARI 4,722 ▲0.92%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
₿ CRYPTO
BTC $68,230 ▲ +2.22% ETH $2,102 ▲ +3.84% XRP $1.3399 ▲ +1.24% SOL $83.0900 ▲ +0.69%
31 Mar 2026
Breaking
Erion Braçe dhe sfida ndaj politikës së mbyllur Carney dënon “pushtimin e paligjshëm” të Libanit nga Izraeli Shqipëria mposhtet nga Ukraina në ndeshjen e zhvilluar në Valencia Aktivistët japin alarmin: Mohammadi pëson infarkt Debati mbi kryetarin e ardhshëm të bashkisë Tiranë duhet të jetë përtej forumeve të partive
Menu
Bota

Carney dënon “pushtimin e paligjshëm” të Libanit nga Izraeli

· 1 min lexim

Kryeministri kanadez, Mark Carney ka dënuar ashpër sulmin izraelit ndaj Libanit, duke e quajtur atë një “pushtim të paligjshëm”, sipas BBC.

“Është një pushtim i paligjshëm, është një pushtim i Libanit, është një shkelje e sovranitetit të tyre territorial”, u tha Carney gazetarëve në Quebec.

“Nga një perspektivë praktike, qeveria libaneze ka ndaluar zyrtarisht të gjitha aktivitetet e Hezbollahut, dhe po përpiqet të ndërmarrë veprime kundër Hezbollahut dhe aktiviteteve të tyre terroriste, si dhe kërcënimeve të tyre kundër Izraelit”, shtoi ai.

“Ky është justifikimi i supozuar për këtë pushtim, kështu që ne e dënojmë atë”, tha Carney.

Reagimi i Carney, vjen pasi ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz deklaroi se Izraeli do të mbante kontrollin e sigurisë mbi disa zona të Libanit jugor edhe pasi të përfundonte lufta aktuale me Hezbollahun.

Zyrtarët izraelitë thanë se trupat tokësore janë zhvendosur në Liban për të mbrojtur komunitetet në Izraelin verior nga sulmet e Hezbollahut, ndërsa Katz tha më herët se Izraeli po ndërmerrte veprime pasi qeveria libaneze nuk kishte bërë “asgjë” për të ndaluar grupin islamist. //a.i/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

