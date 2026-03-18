Cassano: Interi mund ta humbasë titullin vetëm nëse rikthen Inzaghin
A e ka Interi tashmë titullin në dorë? “Le të themi se mund ta humbasin vetëm nëse e sjellin Inzaghin përsëri…”
Antonio Cassano e ka pothuajse të pamundur të nxjerrë një fjalë pa shkaktuar bujë: “Hajde tani, është e qartë. Në katër vjet, ai ka fituar vetëm një kampionat. Interi është ende më i forti dhe do ta fitojë Serie A; nuk mund ta gjykosh këtë nga një ndeshje. Milani përfundoi atje falë një mrekullie nga kush e di kush; ata fituan kaq shumë ndeshje duke luajtur keq. Si mund ta humbasë Interi titullin?”
Ish-lojtari i njohur dha një intervistë të gjatë për “Il Giorno” në të cilën preku shumë tema, nga gara për titullin në Itali deri te polemika rreth arbitrimit: “E kam thënë për pesë vjet: VAR duhet të eliminohet. Është e padobishme, është e pakuptimtë. Dua që vetëm arbitri të jetë në fushë: nëse është i mirë, shkëlqyeshëm; nëse bën një gabim, është e drejtë ta dërgojmë në shtëpi për tre ndeshje, përndryshe nuk do të dalim nga kjo situatë.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.