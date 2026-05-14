EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
BTC $79,568 ▼ -1.96% ETH $2,258 ▼ -2.54% XRP $1.4293 ▼ -2.39% SOL $90.7900 ▼ -4.91%
Cem Özdemir, dhëndri shqiptar bëhet kryeministër i Baden Vyrtemberg

Avokatja shqiptare Flavia Zaka do të jetë zonja e parë e landit të Baden Vyrtenbergut.

Zaka është bashkëshortja e Cem Özdemir, udhëheqësi i parë i një shteti federal gjerman me rrënjë turke.

Avokatja 40-vjeçare shqiptare emigroi në Kanada me familjen e saj kur ishte dymbëdhjetë vjeç dhe në verën e vitit 2025, u zhvendos në Shtutgart.

Zaka është avokate e specializuar në çështjet mjedisore dhe të drejtat e njeriut.

Partia e Gjelbër fitoi zgjedhjet në rajonin e pasur jugperëndimor të Baden-Ëürttemberg me Cem Yzdemir, I cili ka lindur në këtë rajon, me prindër që shkuan në Gjermani nga Anadolli I Turqisë.

Kur ligjvënësit nga Alternativa për Gjermaninë (AfD) e ekstremit të djathtë anti-imigracion e sulmuan atë në vitin 2018, duke i thënë të “shkonte në shtëpi” në Turqi, ai u përgjigj nga foltorja në Bundestag: “Unë me të vërtetë do të shkoj në shtëpi të shtunën, kur do të marr një fluturim për në Stuttgart dhe pastaj do të marr trenin rajonal për në Bad Urach.

Ajo është shtëpia ime shvabiane dhe nuk do t’ju lejoj të më thoni ndryshe.” Në vitin 1994, në moshën 30-vjeçare, Özdemir ishte një nga ligjvënësit e parë me origjinë turke që u zgjodh në Bundestag, dhoma e ulët e parlamentit.

