Chuck Norris, ylli i filmit “Walker, Texas Ranger” dhe artisti i arteve marciale, ndërron jetë në moshën 86 vjeç
Aktori thuhet se u shtrua në spital në Hawaii në fillim të kësaj jave pasi pati një urgjencë mjekësore të pazbuluar.
Chuck Norris, aktor dhe artist marcial me përvojë të gjatë, ka vdekur, tha familja e tij në një deklaratë të premten. Ai ishte 86 vjeç.
“Me zemër të thyer familja jonë ndan lajmin e papritur për ndarjen nga jeta të të dashurit tonë Chuck Norris dje në mëngjes,” tha familja. “Ndërsa do të donim t’i mbanim rrethanat private, ju lutemi ta dini se ai ishte i rrethuar nga familja e tij dhe ishte në paqe.”
Norris u shtrua në spital në Hawaii në fillim të kësaj jave pas një urgjence mjekësore të pazbuluar, sipas TMZ.
“Për botën, ai ishte një artist marcial, aktor dhe një simbol i forcës. Për ne, ai ishte një bashkëshort i përkushtuar, një baba dhe gjysh i dashur, një vëlla i pabesueshëm dhe zemra e familjes sonë,” tha familja. “Ai e jetoi jetën e tij me besim, qëllim dhe një angazhim të palëkundur ndaj njerëzve që i donte. Përmes punës, disiplinës dhe mirësisë së tij, ai frymëzoi miliona njerëz në të gjithë botën dhe la një ndikim të qëndrueshëm në kaq shumë jetë.”
Familja shtoi: “Ndërsa zemrat tona janë të thyera, ne jemi thellësisht mirënjohës për jetën që ai jetoi dhe për momentet e paharrueshme që patëm fatin të ndanim me të. Dashuria dhe mbështetja që ai mori nga tifozët në të gjithë botën kishin shumë rëndësi për të, dhe familja jonë është vërtet mirënjohëse për këtë. Për të, ju nuk ishit vetëm tifozë, ju ishit miqtë e tij.”
Norris, i cili mbushi 86 vjeç më 10 mars, postoi një video në Instagram në ditëlindjen e tij duke e treguar atë duke bërë sparing me një trajner.
“Unë nuk plakem. Unë ngre nivelin tim”, shkroi ai në një mbishkrim. “Sot jam 86 vjeç! Asgjë nuk është si një veprim i gjallë në një ditë me diell që të bën të ndihesh i ri. Jam mirënjohës për një vit tjetër, shëndet të mirë dhe mundësinë për të vazhduar të bëj atë që dua. Faleminderit të gjithëve që jeni tifozët më të mirë në botë. Mbështetja juaj gjatë viteve ka pasur më shumë rëndësi për mua sesa do ta dini ndonjëherë.”
I lindur si Carlos Ray Norris në Ryan, Oklahoma, ai mësoi arte marciale ndërsa shërbente në Forcat Ajrore të SHBA-së në Korenë e Jugut në fund të viteve 1950.
Pasi u kthye në Shtetet e Bashkuara, Norris garoi në gara artesh marciale dhe hapi studion e tij, duke stërvitur klientë të famshëm, përfshirë Steve McQueen.
Norris pati suksesin e tij të parë të madh në Hollywood në vitin 1972, duke u shfaqur përballë Bruce Lee në filmin Way of the Dragon.
Ai vazhdoi të luante në një mori filmash me arte marciale dhe aksion, duke përfshirë Breaker! Breaker! (1977), Good Guys Wear Black (1978), A Force of One (1979), The Octagon (1980), An Eye for an Eye (1981), Silent Rage (1982) dhe Missing in Action (1984), Missing in Action 2 (1985), The Delta Force (1986) dhe Firewalker (1986).
Karriera e tij televizive nisi në vitin 1993 me debutimin e Walker, Texas Ranger. Shfaqja u transmetua për tetë sezone të plota në CBS.
Norris vazhdoi të bënte filma gjatë dhe pas suksesit televiziv. Filmi i fundit i njohur në të cilin ai u shfaq ishte The Expendables 2, në vitin 2012.
Ai u shfaq gjithashtu me Christie Brinkley në një seri të gjatë reklamash televizive kabllore që promovonin pajisjet e fitnesit.
Norris kishte pesë fëmijë: dy nga martesa e tij e parë me Dianne Holechek; dhe një nga një marrëdhënie jashtëmartesore gjatë martesës së tyre; dhe dy me gruan e tij, Gena Kelley, me të cilën ishte martuar që nga viti 1998.
Ai gjithashtu kishte më shumë se një duzinë nipërish e mbesa.
