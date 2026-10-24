Cilët janë maskarenjtë pas maskave?
Ministri i Brendshëm tha sot se teknologjia po e ndihmon policinë të identifikojë fytyrat e personave të maskuar.
Kjo është një mrekulli teknologjike!
Një sugjerim modest: meqë teknologjia qenka kaq e përparuar, të mos kufizohet vetëm te protestuesit.
Le ta përdorin edhe për të identifikuar:
1. Personat e maskuar që dolën me hunj nga selia e PS-së. Teknologjia mund të na ndihmojë të kuptojmë kush ishin dhe çfarë pune kishin aty.
2. Personat e maskuar që, sipas denoncimeve, shkuan të terrorizonin studentët në Qytetin Studenti. Të zbulohet jo vetëm kush ishin, por edhe kush i dërgoi. Të nesërmen aty u shfaq zv/Kryeministrja me një mesazh shumë interesant.
3. Personat e maskuar që thyen xhamat e disa bankave. Të identifikohen autorët, jo të fajësohen në bllok protestuesit.
4. Personat e maskuar që dëmtuan biznese private. Të identifikohen dhe të përgjigjen individualisht për dëmet.
5. Personat e maskuar që ushtruan dhunë ndaj protestuesve. Nëse teknologjia njeh fytyrat nën maskë, me siguri njeh edhe fytyrat nën skafandër.
6. Personat me fytyrë të mbuluar që, sipas raportimeve, dolën nga Ministria e Brendshme dhe kaluan mes policëve. Të sqarohet kush ishin dhe përse ndodheshin aty.
7. Personat pa uniformë dhe pa shenja identifikuese që shoqëruan me forcë protestues. Të zbulohet identiteti i tyre dhe kush i kishte autorizuar.
8. Policët që goditën persona të ndaluar, edhe kur këta nuk bënin rezistencë. Këtu teknologjia e ka punën më të lehtë: fytyrat, uniformat dhe kolegët janë të regjistruar.
Dhe një sugjerim të fundit:
Teknologjia që zbulon fytyrat është një arritje e madhe, por teknologjia që zbulon kush jep urdhrat do të ishte një revolucion! Dhe këto ndoshta ka pak punë prokuroria!
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