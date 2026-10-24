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Opinion

Cilët janë maskarenjtë pas maskave?

· 2 min lexim
Nga LUTFI DERVISHI

Ministri i Brendshëm tha sot se teknologjia po e ndihmon policinë të identifikojë fytyrat e personave të maskuar.

Kjo është një mrekulli teknologjike!

Një sugjerim modest: meqë teknologjia qenka kaq e përparuar, të mos kufizohet vetëm te protestuesit.

Le ta përdorin edhe për të identifikuar:
1. Personat e maskuar që dolën me hunj nga selia e PS-së. Teknologjia mund të na ndihmojë të kuptojmë kush ishin dhe çfarë pune kishin aty.

2. Personat e maskuar që, sipas denoncimeve, shkuan të terrorizonin studentët në Qytetin Studenti. Të zbulohet jo vetëm kush ishin, por edhe kush i dërgoi. Të nesërmen aty u shfaq zv/Kryeministrja me një mesazh shumë interesant.

3. Personat e maskuar që thyen xhamat e disa bankave. Të identifikohen autorët, jo të fajësohen në bllok protestuesit.

4. ⁠Personat e maskuar që dëmtuan biznese private. Të identifikohen dhe të përgjigjen individualisht për dëmet.

5. Personat e maskuar që ushtruan dhunë ndaj protestuesve. Nëse teknologjia njeh fytyrat nën maskë, me siguri njeh edhe fytyrat nën skafandër.

6. ⁠Personat me fytyrë të mbuluar që, sipas raportimeve, dolën nga Ministria e Brendshme dhe kaluan mes policëve. Të sqarohet kush ishin dhe përse ndodheshin aty.

7. Personat pa uniformë dhe pa shenja identifikuese që shoqëruan me forcë protestues. Të zbulohet identiteti i tyre dhe kush i kishte autorizuar.

8. ⁠Policët që goditën persona të ndaluar, edhe kur këta nuk bënin rezistencë. Këtu teknologjia e ka punën më të lehtë: fytyrat, uniformat dhe kolegët janë të regjistruar.

Dhe një sugjerim të fundit:
Teknologjia që zbulon fytyrat është një arritje e madhe, por teknologjia që zbulon kush jep urdhrat do të ishte një revolucion! Dhe këto ndoshta ka pak punë prokuroria!

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