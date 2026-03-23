EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
BTC $70,769 ▲ +2.93% ETH $2,153 ▲ +3.57% XRP $1.4481 ▲ +3.98% SOL $90.6700 ▲ +3.84%
Thellohet bilanci tragjik, 3 viktima prej aksidentit në Vlorë Kriza e përfaqësimit shqiptar Fluturimi i parë i taksive ajrore elektrike hap epokën e transportit urban Dy pilotë humbin jetën pas përplasjes së avionit me mjetin zjarrfikës në aeroportin La Guardia Hyn në fuqi "Bordi" për karburantet, në mbledhjen e parë përcaktohen çmimet tavan
Çmimi i naftës në Shqipëri “fiksohet” 214 lekë për litër, tregu me pakicë mbetet i pandryshuar

· 2 min lexim

Tabelat e çmimeve në pikat e karburanteve në Tiranë tregojnë një situatë të qëndrueshme për naftën, e cila prej disa ditësh shitet me 214 lekë për litër.

Kamera e Radio Televizionit Shqiptar ka zhvilluar një vëzhgim në disa pika të tregtimit me pakicë, ku çmimi rezulton i pandryshuar.

Jashtë kamerave, operatorët e karburanteve pohojnë se aktualisht nuk ka pasur lëvizje në treg, duke reflektuar një periudhë stabiliteti.

Në krahasim me fillimin e luftës në Gjirin Persik, kur çmimi i naftës në tregun vendas varionte nga 170 deri në 175 lekë për litër, niveli aktual mbetet dukshëm i rritur.

Ky ndryshim pasqyron ndikimin që zhvillimet ndërkombëtare kanë pasur në tregun e karburanteve.

Ndërkohë, qeveria shqiptare ka paralajmëruar paketën me masa për të mbajtur në ekuilibër çmimet. Ato konsistojnë në ngritjen e Bordit të Transparencës që do të përcaktojë çmimet tavan dhe çdo tejkalim i këtij çmimi do të sjellë penalizim për kompaninë private.

Një tjetër masë është ulja me 20% e akcizës nëse çmimi do të tejkalojë 220 lekë për litër.

Po ashtu, qeveria ka paralajmëruar kalimin në parlament të ligjit për rezervat shtetërore të naftës si dhe futjen e shtetit në këtë treg.

MASAT E QEVERISË

Ngritja e Bordit të Transparencës

Ulja me 20% e akcizës së naftës

Rezerva shtetërore e naftës

Futja e shtetit në treg

