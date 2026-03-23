Çmimi i naftës në Shqipëri “fiksohet” 214 lekë për litër, tregu me pakicë mbetet i pandryshuar
Tabelat e çmimeve në pikat e karburanteve në Tiranë tregojnë një situatë të qëndrueshme për naftën, e cila prej disa ditësh shitet me 214 lekë për litër.
Kamera e Radio Televizionit Shqiptar ka zhvilluar një vëzhgim në disa pika të tregtimit me pakicë, ku çmimi rezulton i pandryshuar.
Jashtë kamerave, operatorët e karburanteve pohojnë se aktualisht nuk ka pasur lëvizje në treg, duke reflektuar një periudhë stabiliteti.
Në krahasim me fillimin e luftës në Gjirin Persik, kur çmimi i naftës në tregun vendas varionte nga 170 deri në 175 lekë për litër, niveli aktual mbetet dukshëm i rritur.
Ky ndryshim pasqyron ndikimin që zhvillimet ndërkombëtare kanë pasur në tregun e karburanteve.
Ndërkohë, qeveria shqiptare ka paralajmëruar paketën me masa për të mbajtur në ekuilibër çmimet. Ato konsistojnë në ngritjen e Bordit të Transparencës që do të përcaktojë çmimet tavan dhe çdo tejkalim i këtij çmimi do të sjellë penalizim për kompaninë private.
Një tjetër masë është ulja me 20% e akcizës nëse çmimi do të tejkalojë 220 lekë për litër.
Po ashtu, qeveria ka paralajmëruar kalimin në parlament të ligjit për rezervat shtetërore të naftës si dhe futjen e shtetit në këtë treg.
MASAT E QEVERISË
Ngritja e Bordit të Transparencës
Ulja me 20% e akcizës së naftës
Rezerva shtetërore e naftës
Futja e shtetit në treg
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.