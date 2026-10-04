Cocido madrileño — zierja tradicionale e Madridit me qiqra, mishra dhe perime
Zierja më e famshme e kryeqytetit spanjoll: qiqra të buta, mishra të zgjedhur dhe perime të ziera ngadalë, të servirura sipas traditës në tri faza — një festë e vërtetë e kuzhinës spanjolle.
E njohur si pjata-simbol e Madridit, cocido madrileño është një zierje e pasur me qiqra, mishra të ndryshëm dhe perime, që përgatitet ngadalë për disa orë, siç përshkruhet në enciklopeditë e kuzhinës spanjolle dhe në faqen e saj në Wikipedia. Tradita e vjetër madrilene e servir në tri “vuelcos” (faza): së pari supën me petë të holla, pastaj qiqrat me perimet dhe në fund mishrat e prera në feta.
Përbërësit (6–8 porcione):
- 400 g qiqra të thata
- 300 g mish viçi për zierje
- 200 g mish derri (kofshë ose pjesë për supë)
- 1 pulë e plotë (ose gjysma e saj)
- 2 salcice chorizo spanjolle
- 2 salcice morcilla (me gjak)
- 1 copë proshutë serrano (rreth 100 g)
- 1 kockë palce
- 4 patate mesatare
- 3 karrota
- 1 lakër e vogël jeshile
- 1 qepë
- 2 thelpinj hudhër
- 100 g petë të holla (fideos)
- Kripë sipas shijes, vaj ulliri
Hapat e përgatitjes:
- Një natë më parë, lini qiqrat të njomen në ujë të ftohtë me një majë kripe.
- Në një tenxhere të madhe hidhni mishrat, kockën e palcës, pulën, qepën dhe hudhrën; mbulojini me ujë të ftohtë, lërini të marrin valë dhe hiqni shkumën që formohet në sipërfaqe.
- Kulloni qiqrat dhe shtojini në tenxhere; ziejini në zjarr të ulët për rreth 2 orë e gjysmë deri në 3 orë, derisa qiqrat të zbuten plotësisht.
- Shtoni patatet, karrotat dhe lakrën; vazhdoni zierjen edhe 30–40 minuta.
- Në 30 minutat e fundit shtoni chorizo-n dhe morcilla-n, që të mos shpërbëhen gjatë zierjes.
- Kulloni lëngun e zierjes; në të zieni petët e holla për 3–4 minuta — kjo supë shërbehet si faza e parë.
- Servireni sipas traditës në tri faza: së pari supën me petë, pastaj qiqrat me perimet dhe në fund mishrat e prera në feta.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ njomja e qiqrave një natë më parë)
Koha e gatimit: rreth 3 orë
Porcionet: 6–8
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