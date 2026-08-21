Coco Gauff dhe marrëdhënia e saj e rezervuar me Jalen Sera
Tenistja Coco Gauff mban një profil të rezervuar për jetën personale, por prej 2023-ës ajo është në një marrëdhënie afatgjatë me Jalen Sera. Çifti e ka ruajtur privatësinë në pjesën më të madhe, ndërsa ndan me publikun vetëm disa momente të zgjedhura.
Siç raporton Harper’s Bazaar, lidhja u bë zyrtare gjatë vitit 2025: në një reklamë të kompanisë Bose, Gauff dëgjoi një mesazh zanor nga Sera ku ai e quante të dashurën e tij personin më të veçantë dhe i shprehu dashurinë. Në atë rast ajo e identifikoi publikisht si të dashurin dhe përmendi se po festonin dyvjetorin e marrëdhënies. Më vonë, në qershor 2025, çifti u shfaq zyrtarisht edhe në Instagram me fotografi nga një vizitë në Atlanta.
Historia e tyre nis që herët: familja e Gauff dhe Sera kanë lidhje që datojnë nga fëmijëria, pasi nëna e Coco-s, Candi, ka qenë mësuese e tij në klasën e katërt në Atlanta. Gauff ka përmendur se kjo është marrëdhënia e saj e parë serioze dhe se të ketë dikë jashtë botës së tenis në jetën e saj i sjell perspektiva të reja.
Sera shihet si një burim qetësie dhe mbështetjeje për Gauff: ai e ndihmon të menaxhojë ankthin para ndeshjeve, e inkurajon publikisht në rrjete sociale dhe e lavdëron pas sukseseve të saj. Për më tepër, Sera ndjek interesat artistike—ai studion në fushën e muzikës dhe aktrimit, luan kitarë dhe publikon herë pas here video me interpretime të tij.
Pavarësisht disa shfaqjeve publike dhe mbështetjes së ndërsjellë, marrëdhënia e tyre mbetet kryesisht private dhe e mbajtur nën kontrollin e çiftit, siç thekson edhe Harper’s Bazaar.
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