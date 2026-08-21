Yankees dhe Orioles në Camden Yards: ndeshja e 20 gushtit 2026
New York Yankees (71-55) u përballën me Baltimore Orioles (61-66) të enjten, 20 gusht 2026, në Oriole Park at Camden Yards në Baltimore. Ndeshja ishte pjesë e serisë mes dy rivalëve dhe vlerësohej si një test për formacionet dhe rotacionet e të dyja skuadrave në pjesën e mbetur të sezonit.
Siç raporton Bleacher Report, listat e të dëmtuarve kishin ndikim të dukshëm: te Yankees ishin Aaron Judge (në listën e lëndimeve që nga 2 qershori për një problem në brinjën e djathtë, IL 60 ditë), Cody Bellinger (probleme në këmbë, IL rreth 10 ditë), Giancarlo Stanton (probleme në këmbë, IL rreth 10 ditë) dhe Ryan McMahon (status day‑to‑day për një problem në gishtin e dorës). Te Orioles u shënuan Blaze Alexander (lëndim në dorë, IL rreth 10 ditë), Kyle Akin (reliev, dëmtim në bërryl, IL 60 ditë), Ryan Helsley (reliev, dëmtim në bërryl, IL 60 ditë), Ryan Mountcastle (problem me këmbën, IL 60 ditë) dhe Zach Eflin (stërvishe/ndjesi në bërryl, IL 60 ditë).
New York kishte hyrë në këtë takim me një seri prej tre fitoreve, ndërsa Baltimore përpiqej të përmirësonte balancën 61-66. Të dy skuadrat po punonin për të menaxhuar periudhat e rikuperimit dhe për të ruajtur ritmin në sulm dhe në pitch‑tim, me synimin për të përmirësuar pozicionet e tyre në klasifikim më tej në sezon.
Për përditësime më të detajuara, statistika dhe raportime nga ndeshjet, shikoni materialet e Bleacher Report.
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