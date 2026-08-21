☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 21 August 2026
S&P 500 7,641 ▼0.87%
DOW 52,759 ▼1.32%
NASDAQ 26,067 ▼1%
NAFTA 86.29 ▼0.62%
ARI 4,580 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113
₿ CRYPTO
BTC $73,064 ▲ +5.57% ETH $2,326 ▲ +3.36% XRP $1.2703 ▲ +15.27% SOL $87.6500 ▲ +2.84%
S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.29 ▼0.62 % ARI 4,580 ▲0.19 % S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.29 ▼0.62 % ARI 4,580 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8574 EUR/CHF 0.9345 EUR/ALL 92.6575 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3709 EUR/TRY 55.9524 EUR/JPY 184.74 EUR/CAD 1.6113
21 Aug 2026
Breaking
Një portret i të fejuarit të kampiones së tenisit Aryna Sabalenka, Georgios Frangulis Agjentët më të mirë të lirë të NBA-së për 2026 që mbeten në dispozicion pas rinovimit të James Harden me Cleveland Cavaliers Renditja e ace-ve të çdo skuadre të MLB për sezonin 2026 Familja mbretërore reagon ndaj lajmit se Princ Harry dhe Meghan do të rikthehen në Mbretërinë e Bashkuar Red Bull New York përballet me Chicago Fire të shtunën: çfarë duhet të dini
Menu
MLB

Yankees dhe Orioles në Camden Yards: ndeshja e 20 gushtit 2026

· 2 min lexim

New York Yankees (71-55) u përballën me Baltimore Orioles (61-66) të enjten, 20 gusht 2026, në Oriole Park at Camden Yards në Baltimore. Ndeshja ishte pjesë e serisë mes dy rivalëve dhe vlerësohej si një test për formacionet dhe rotacionet e të dyja skuadrave në pjesën e mbetur të sezonit.

Siç raporton Bleacher Report, listat e të dëmtuarve kishin ndikim të dukshëm: te Yankees ishin Aaron Judge (në listën e lëndimeve që nga 2 qershori për një problem në brinjën e djathtë, IL 60 ditë), Cody Bellinger (probleme në këmbë, IL rreth 10 ditë), Giancarlo Stanton (probleme në këmbë, IL rreth 10 ditë) dhe Ryan McMahon (status day‑to‑day për një problem në gishtin e dorës). Te Orioles u shënuan Blaze Alexander (lëndim në dorë, IL rreth 10 ditë), Kyle Akin (reliev, dëmtim në bërryl, IL 60 ditë), Ryan Helsley (reliev, dëmtim në bërryl, IL 60 ditë), Ryan Mountcastle (problem me këmbën, IL 60 ditë) dhe Zach Eflin (stërvishe/ndjesi në bërryl, IL 60 ditë).

New York kishte hyrë në këtë takim me një seri prej tre fitoreve, ndërsa Baltimore përpiqej të përmirësonte balancën 61-66. Të dy skuadrat po punonin për të menaxhuar periudhat e rikuperimit dhe për të ruajtur ritmin në sulm dhe në pitch‑tim, me synimin për të përmirësuar pozicionet e tyre në klasifikim më tej në sezon.

Për përditësime më të detajuara, statistika dhe raportime nga ndeshjet, shikoni materialet e Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu