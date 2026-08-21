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Bota

ChatGPT hyn në marketing, çfarë ndryshon për bizneset

· 2 min lexim

ChatGPT po shndërrohet edhe në një platformë reklamimi, duke u krijuar bizneseve një kanal të ri për të arritur te konsumatorët.

Gjatë vitit 2026, OpenAI nisi shfaqjen e mesazheve të sponsorizuara për një pjesë të përdoruesve të ChatGPT.

Reklamat paraqiten në formën e një karte të veçantë, me titull, tekst, imazh dhe lidhje drejt faqes së reklamuesit.

Sipas OpenAI, përmbajtja e sponsorizuar është e ndarë nga përgjigjja që gjeneron ChatGPT dhe nuk ndikon në të.

Reklamat u shfaqen përdoruesve të planit Free dhe Go, ndërsa planet Plus, Pro dhe ato për bizneset mbeten pa reklama.

Ndryshe nga Google apo Facebook, sistemi nuk mbështetet te targetimi sipas moshës, profesionit apo karakteristikave të tjera demografike.

Targetimi aktualisht mund të bëhet kryesisht sipas vendit dhe kontekstit të përgjithshëm të bisedës.

OpenAI thekson gjithashtu se bisedat e përdoruesve nuk u jepen reklamuesve.

Modeli synon të arrijë konsumatorët pikërisht në momentin kur ata po kërkojnë informacion ose po krahasojnë alternativa.

Kjo e bën ChatGPT potencialisht tërheqës për sektorë si teknologjia, arsimi, turizmi dhe shërbimet.

Sipas Entrepreneur, interesi i industrisë së reklamave për këtë kanal të ri është rritur me shpejtësi.

Agjenci të mëdha ndërkombëtare kanë nisur të zhvillojnë strategji reklamimi të përshtatura për platformat e inteligjencës artificiale.

Një nga ndryshimet kryesore është mënyra se si konsumatorët po kërkojnë informacion para se të blejnë.

Gjithnjë e më shumë përdorues mund t’i drejtohen një asistenti të inteligjencës artificiale për të krahasuar produkte dhe shërbime.

Në disa raste, ata mund të marrin informacionin që kërkojnë pa vizituar fillimisht faqet tradicionale të internetit.

Kjo krijon një hapësirë të re konkurrimi për markat që kërkojnë të jenë të pranishme gjatë procesit të vendimmarrjes së konsumatorit.

Megjithatë, ChatGPT Ads mbetet një produkt relativisht i ri dhe mundësitë e targetimit dhe optimizimit janë ende të kufizuara.

Hyrja e ChatGPT në reklamim sinjalizon se inteligjenca artificiale po ndryshon jo vetëm mënyrën se si njerëzit kërkojnë informacion, por edhe mënyrën se si bizneset përpiqen të arrijnë te klientët

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