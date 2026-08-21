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Bota

Melania Trump: Dëgjova se ju kisha munguar. Ja ku jam!

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Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, u rikthye më 20 gusht në Kopshtin e Trëndafilave të Shtëpisë së Bardhë, ku njoftoi një donacion prej 2 milionë dollarësh për zgjerimin e programit të saj për bursat në 26 universitete.

Në fjalimin e saj, Melania Trump iu përgjigj indirekt edhe kritikave lidhur me mungesën e saj nga aktivitetet publike.

“Dëgjova se ju kisha munguar. Ja ku jam”, tha Zonja e Parë, pasi doli nga Zyra Ovale krah për krah me bashkëshortin e saj, presidentin Donald Trump.

Dalja e saj erdhi pas një sërë artikujsh në mediat amerikane që ngrinin pyetjen: “Ku është Melania?”. Para kësaj, ajo ishte parë për herë të fundit në publik më 19 korrik, gjatë finales së Kupës së Botës 2026, raporton USAtoday.com

Melania Trump njoftoi se nisma e saj “Fostering the Future” do të zgjerojë rrjetin kombëtar falë një donacioni prej 2 milionë dollarësh nga IndyCar dhe Fox Corporation. Fondet do të përdoren për bursa në Universitetin e Indianës dhe Universitetin Purdue.

“Investimi më i madh që Amerika mund të bëjë nuk është në teknologji, infrastrukturë apo tregjet e kapitalit. Është te fëmijët tanë”, deklaroi ajo.

“Avantazhi më i madh konkurrues i Amerikës mbetet te vetë njerëzit e saj. Udhëheqësit e së nesërmes janë sot në bankat e shkollës, përfshirë edhe ata që rriten në kujdesin e familjeve kujdestare. Aftësitë e tyre nuk janë më pak të jashtëzakonshme”, shtoi Zonja e Parë.

Melania Trump është përballur me kritika në median amerikane për numrin relativisht të kufizuar të daljeve publike. Sipas USA Today, Këshilltari i saj i lartë, Marc Beckman, kundërshtoi idenë se mungesa e daljeve publike nënkupton mungesë pune. “Kjo Zonjë e Parë është e përqendruar te rezultatet. Ajo nuk është e përqendruar te imazhi”, tha Beckman. Ai përmendi miratimin në maj nga Dhoma e Përfaqësuesve të ligjit “Fostering the Future Act” dhe përpjekjet e Melania Trump për ta çuar atë për votim edhe në Senat.

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