Conference League/ Përcaktohen 4 skuadrat e para çerekfinaliste
Kanë përfunduar ndeshjet e orës 18:45 në Conference League dhe janë mësuar emrat e 4 skuadrave që janë kualifikuar në fazën çerekfinale të turneut.
Mainz mposht 2-0 Sigma Olomouc dhe kualifikohet në çerekfinale. AEK-u mundet 2-0 në Athinë nga Celje, por falë fitores 4-0 në ndeshjen e parë kualifikohet
Fiorentina fiton 2-1 në Poloni përballë Rakow dhe kualifikohet në çerekfinalet e Conference League
Crystal Palace vuan, por falë fitores 2-1 në kohën shtesë përballë AEK Larnacas kualifikohet në çerekfinalet e Conference League.
The post Conference League/ Përcaktohen 4 skuadrat e para çerekfinaliste appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.