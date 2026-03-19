Sporti

Conference League/ Përcaktohen 4 skuadrat e para çerekfinaliste

Kanë përfunduar ndeshjet e orës 18:45 në Conference League dhe janë mësuar emrat e 4 skuadrave që janë kualifikuar në fazën çerekfinale të turneut.

Mainz mposht 2-0 Sigma Olomouc dhe kualifikohet në çerekfinale. AEK-u  mundet 2-0 në Athinë nga Celje, por falë fitores 4-0 në ndeshjen e parë kualifikohet

Fiorentina fiton 2-1 në Poloni përballë Rakow dhe kualifikohet në çerekfinalet e Conference League

Crystal Palace vuan, por falë fitores 2-1 në kohën shtesë përballë AEK Larnacas kualifikohet në çerekfinalet e Conference League.

