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Amerika

Debati për guvernatorin e Georgias zhvillohet me një karrige bosh: Bottoms del vetëm në skenë, Jackson mungon

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Kandidatja demokrate për guvernatore të Georgias, Keisha Lance Bottoms, doli e vetme në skenën e debatit të Atlanta Press Club të hënën në mbrëmje, pasi rivali i saj republikan Rick Jackson refuzoi të marrë pjesë — duke e lënë folësen e tij bosh përballë pyetjeve të gazetarëve.

Siç njofton USA Today, mungesa e Jackson-it shënon herën e parë në 32 vjet që klubi i shtypit nuk organizon një debat për guvernator me të dy kandidatët. Jackson e kishte bërë të qartë prej muajsh se nuk do të merrte pjesë në këtë format, duke preferuar takimet ballë për ballë me votuesit; javën e kaluar ai u përball me Bottoms-in vetëm në një debat në formatin town hall të Atlanta News First, të cilin fushata e tij e ka quajtur “debatin” e këtyre zgjedhjeve.

Pas debatit, ish-kryebashkiakja e Atlantës e sulmoi ashpër rivalin e saj. Sipas USA Today, Bottoms tha se Jackson “është i gatshëm të qëndrojë krah Trump-it, por nuk është i gatshëm të përballet me banorët e Georgias dhe t’u përgjigjet pyetjeve pa skenar”, duke e quajtur atë “frikacak”. Në fjalën e saj hapëse, ajo premtoi uljen e kostos së jetesës, rikthimin e të drejtës së abortit, mbrojtjen e të drejtës së votës dhe frenimin e zgjerimit të qendrave të të dhënave, si dhe zgjerimin e programit Medicaid.

Gara për guvernatorin e Georgias është ndër më të ngushtat e zgjedhjeve të mesmandatit: sondazhet e fundit i vendosin dy kandidatët brenda marzhit të gabimit (një sondazh Wick e jep Jackson-in me 43.2% kundrejt 42.7% të Bottoms-it). Bottoms mbështetet nga dy ish-presidentë, Joe Biden dhe Barack Obama, ndërsa Jackson ka mbështetjen e presidentit Donald Trump. Jackson bëri fushatë në disa qytete të shtetit të hënën dhe pritet të shfaqet me Trump-in të premten në Dalton.

Debati i së hënës mbylli ditën e parë të maratonës së debateve të Atlanta Press Club për 11 poste shtetërore. Votimi i parakohshëm në Georgia nis të martën, më 13 tetor, dhe vazhdon deri më 30 tetor, ndërsa dita e zgjedhjeve është 3 nëntori.

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