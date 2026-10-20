Delegacioni indian i mbrojtjes viziton Kantieret e Salaminës mes afrimit strategjik Greqi–Indi
Një delegacion i lartë indian, i kryesuar nga sekretari i Mbrojtjes Rajesh Kumar Singh, vizitoi javën e kaluar Kantieret e Salaminës, në kuadër të forcimit të bashkëpunimit strategjik dhe të mbrojtjes mes Greqisë dhe Indisë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes Kombëtare.
Një delegacion i lartë zyrtar nga India, i kryesuar nga sekretari i Mbrojtjes Rajesh Kumar Singh, vizitoi javën e kaluar Kantieret e Salaminës, siç njofton Ekathimerini, duke iu referuar njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Greqisë.
Vizita në kantiere ishte pjesë e vizitës zyrtare të Singh-ut në Greqi dhe e kontakteve të tij me udhëheqjen politike e ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.
Sipas njoftimit të ministrisë, të bërë të hënën, vizita u zhvillua në një kohë kur Greqia dhe India po forcojnë më tej bashkëpunimin e tyre strategjik dhe në fushën e mbrojtjes, me theks të veçantë te siguria detare, industria e mbrojtjes, teknologjia e ndërtimit të anijeve dhe zhvillimi i iniciativave të përbashkëta industriale.
Siç raporton Ekathimerini, referim i veçantë iu bë veprimtarisë ndërkombëtare të Kantierëve të Salaminës dhe partneritetit strategjik tashmë të vendosur me kompaninë indiane ACT Infraport.
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