Demi Moore nderohet me çmimin prestigjioz “Giving Tree Award”
Demi Moore do të jetë këtë vit fituesja e çmimit “Giving Tree Award”, i cili do t’i dorëzohet gjatë ceremonisë së Baby2Baby Gala 2026, të prezantuar nga Paul Mitchell.
Organizata jofitimprurëse Baby2Baby ka bërë të ditur se aktorja 63-vjeçare do të nderohet me këtë çmim, i cili çdo vit i jepet një gruaje të njohur publike që ka treguar përkushtim të veçantë për përmirësimin e jetës së fëmijëve në nevojë.
Moore do të vlerësohet për mënyrën se si ka sfiduar pritshmëritë, ka përdorur zërin e saj për kauza të rëndësishme dhe ka kontribuar në krijimin e mundësive të reja për brezat e grave, si në ekran ashtu edhe jashtë tij.
“Demi është një ikonë në çdo aspekt – si nënë, gjyshe, aktore dhe filantrope. Ajo e di se çfarë do të thotë të rritesh pa stabilitet dhe pa gjërat bazë që çdo fëmijë meriton. Kjo përputhet plotësisht me misionin e Baby2Baby gjatë 15 viteve të fundit”, deklaruan bashkëdrejtueset ekzekutive të organizatës, Kelly Sawyer Patricof dhe Norah Weinstein.
“Ajo ka kaluar dekada duke përdorur zërin dhe platformën e saj për të mbështetur fëmijët e cenueshëm dhe jemi të lumtura që do ta nderojmë në mbrëmjen tonë më të rëndësishme”, shtuan ato.
Në të kaluarën, çmimi “Giving Tree Award” u është dhënë disa prej emrave më të njohur të showbizit, mes tyre Serena Williams, Charlize Theron, Salma Hayek Pinault, Kim Kardashian, Chrissy Teigen, Vanessa Bryant, Kerry Washington, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Jennifer Garner dhe Drew Barrymore.
Baby2Baby Gala është një nga aktivitetet kryesore vjetore të organizatës dhe synon të mbledhë fonde për të ndihmuar fëmijët dhe familjet në nevojë. Organizata deklaron se çdo vit arrin të mbështesë rreth 1.5 milionë fëmijë, duke u siguruar atyre produkte të domosdoshme, përfshirë pelena, formulë ushqimore dhe veshje.
Vetëm në gala-n e vitit të kaluar, Baby2Baby mblodhi një rekord prej 18 milionë dollarësh, ndërsa gjatë 15 viteve të fundit ka shpërndarë rreth 850 milionë artikuj bazë për fëmijët në nevojë.
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