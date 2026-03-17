Demo: 400 aplikime për Paketën e Maleve me mundësi të lartë suksesi
Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, tha sot se procesi i aplikimeve për zonat prioritare po ecën me ritme pozitive, ndërsa numri i aplikantëve po rritet në mënyrë të vazhdueshme.
Gjatë një konference për mediet, Demo bëri të ditur se deri tani ka 400 aplikime, të cilat kanë probabilitet shumë të lartë suksesi.
Sipas tij, këto aplikime i përkasin zonave prioritare që tashmë janë shpallur dhe miratuar nga bashkitë përkatëse, duke rritur mundësinë për sukses në fazat e mëtejshme të procesit.
Ministri theksoi se objektivi prej 1000 aplikimesh deri në fund të vitit 2026 është realist.
Demo bëri të ditur se institucionet qendrore po punojnë ngushtë me bashkitë për të përshpejtuar procedurat, të cilat kërkojnë përgatitje teknike dhe nuk janë të thjeshta për t’u realizuar.
“Po bëjmë çmos që të asistojmë bashkitë në këtë moment sepse vetë miratimi i zonave prioritare ka një procedurë të caktuar qoftë dhe nga pikëpamja teknike që nuk është automatike ose e lehtë për vetë bashkitë. Jemi duke bashkëpunuar fort dhe me AKPT dhe me ASIG-un dhe me bashkitë që ta bëjmë këtë proces të aplikimit nga ana e bashkive për zonat prioritare sa më të shpejtë. Pas miratimit të zonave prioritare nga qeveria, të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në nivel lokal dhe vetë bashkia duhet të ndjekë hapat që ligji parashikon”, u shpreh Demo.
Megjithatë, ministri theksoi se procesi është ende në fazë rregullative dhe rezultatet konkrete do të shihen më vonë. Demo vlerësoi angazhimin e bashkive, duke theksuar rëndësinë e këtij instrumenti për zhvillimin ekonomik vendor.
“Procesi akoma nuk e tregon se çfarë do të ndodhë nga pikëpamja e aplikimeve të suksesshme, pasi kjo është në fazë rregullative dhe duke ecur shpejt me këtë fazë, shumë shpejt do të kemi një produkt real dhe produkti real do të vijë shumë shpejt dhe në numra të konsiderueshëm. Arsyeja pse ky proces po ecën mirë që është se vetë bashkitë e kuptojnë sesa instrument i rëndësishëm është ky për vetë bashkitë për zhvillimin e ekonomik real”, tha Demo.
/m.q/j.p/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.