dentitet dhe dizajn modern, zbulohen uniformat e sezonit 2026/27 për Kombëtaren shqiptare!
Federata Shqiptare e Futbollit dhe Macron prezantojnë uniformat e reja të sezonit 2026/27 për Kombëtaren shqiptare të futbollit, që do të vishen nga kuqezinjtë në ndeshjen e play-off-it të Kupës së Botës 2026, më 26 mars kundër Polonisë në Varshavë.
Uniforma të reja, por i njëjti pasion që do ta shoqërojë ekipin e drejtuar nga Silvinjo drejt një objektivi historik në synimin madhor për t’u kualifikuar për herë të parë në finalet e një Botërori.
E kuqja, e bardha e errët dhe e zeza janë ngjyrat e uniformave të reja ri Kombëtarja e Shqipërisë do të kenë në dispozicion për sezonin e ardhshëm. Tre fanellat, në versionet për ndeshjet në shtëpi, ndeshjet në transfertë dhe fanella e tretë, paraqesin grafikë të sofistikuar dhe elegante, teknika inovative printimi dhe përdorimin e pëlhurave teknike me cilësinë më të lartë. Përveç performancës më të lartë të garantuar, uniformat e Shqipërisë për sezonin 2026/27 janë gjithashtu në avangardë edhe në aspektin e qëndrueshmërisë, pasi ato janë prodhuar nga Macron nga Eco Fabrics 100% plastikë e ricikluar pas konsumit.
Fanella e re e ndeshjeve në shtëpi për sezonin 2026/27 e Shqipërisë është e kuqe me një jakë të rrumbullakët të thurur, me ngjyrë të zezë, dhe me një shirit kuqe e zi në skajet e mëngëve. Si pjesa e përparme ashtu edhe ajo e pasme paraqesin një grafik të përbërë nga një seri vijash të valëzuara me printim sublimues, një teknikë që lejon transferimin e dizenjove të personalizuara në pëlhurë me saktësi ekstreme dhe liri të plotë personalizimi. Këto vija, në anën e djathtë të gjoksit, krijojnë një iluzion optik të shqiponjës dykrenare, simbolit të Shqipërisë.
Në gjoks, të dyja të printuara me silikon, janë logoja Macron Hero në të djathtë, me të zezë, dhe logoja FSHF në të majtë. Paneli trekëndësh në pjesën e jashtme të pasme të qafës, i kufizuar nga vija të zeza, përmban fjalën SHQIPËRI, ndërsa pjesa e brendshme është e personalizuar me një etiketë të kuqe me detaje që përputhen me grafikët në fanellë.
Përveç logos së FSHF-së dhe fjalëve FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT, etiketa përmban logon e Macron dhe fjalët ‘E dizenjuar në Bolonja’, duke vërtetuar se çdo copë është konceptuar, projektuar dhe zhvilluar në kampusin Macron.
Një tjetër detaj i personalizuar në uniformat e reja të ekipit kombëtar shqiptar është shiriti i brendshëm, i futur në pjesën e pasme të fanellës, me frazën “Ti Shqipëri, më jep nder”, e përsëritur dhe e ndërthurur me simbolin e shqiponjës dykrenare. Uniforma e shtëpisë plotësohet nga pantallona të shkurtra të zeza me lidhëse dhe maja të kuqe. Çorapet e zeza kanë një skaj të kuq të sipërm me një vijë të hollë horizontale të zezë.
Fanella për ndeshjet në transfertë është tërësisht e zezë, përveç një shiriti të hollë të kuq në skajet e mëngëve, dhe paraqet një grafik të stampuar, përsëri në të gjithë sipërfaqen. Teknika e realizimit përfshin stampimin me nxehtësi të një dizajni në pëlhurë, në mënyrë që zonat e pashtypura të dalin nga sipërfaqja, duke krijuar një efekt vizual mbresëlënës dhe elegant.
Në këtë rast, modeli i stampuar në të gjithë sipërfaqen e uniformës është i përbërë nga një dizajn rrethor i përsëritur që përfaqëson zambakun, një lule që tradicionalisht përfaqëson fisnikërinë dhe nderin dhe që shfaqet gjithashtu në përkrenaren e mbajtur nga heroi historik kombëtar shqiptar Skënderbeu. Uniformën e plotësojnë pantallonat e shkurtra dhe çorapet e zeza, këto të fundit me një brez të kuq në pjesën e sipërme me një shirit të zi horizontal.
Fanella e tretë paraqet të njëjtën paraqitje grafike si fanella e shtëpisë. Fanella dallohet për ngjyrën e saj dominuese: të bardhë të zbehtë, e theksuar nga detaje të kuqe në qafën e rrumbullakët, skajet e mëngëve dhe shiritin e kuq në fund të fanellës.
Logoja e Heroit të Macron në gjoks është shtypur me të kuqe, ashtu si edhe stema e Federatës Shqiptare. Gjithashtu paraqitet grafika e valëzuar që përshkruan krahët e shtrirë të shqiponjës. Pantallonat e shkurtra janë gjithashtu të bardha të errëta, ashtu si edhe çorapet me një zbukurim të kuq.
Të gjitha uniformat kanë gjithashtu një panel të pasmë Eco Micromesh dhe futje Eco Mesh, të cilat ofrojnë frymëmarrje dhe rehati më të madhe gjatë përdorimit. Uniformat e reja të ekipit kombëtar të Shqipërisë janë të disponueshme për blerje online në e-shop të FSHF, të gjitha pikat e autorizuara të shitjes dhe faqes së internetit macro
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.