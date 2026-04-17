Departamenti Amerikan i Shtetit kufizon vizat për ata që “mbështesin kundërshtarët”.
Administrata Trump thotë se ka ndërmarrë veprime kundër 26 personave “në të gjithë hemisferën tonë” të cilët dyshohet se kanë dëmtuar interesat e SHBA-së.
Departamenti i Shtetit në Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se po kufizon vizat për “individë nga vendet në hemisferën tonë që mbështesin kundërshtarët tanë në minimin e interesave të Amerikës në rajonin tonë”.
Deklarata e së enjtes nënvizoi se 26 individëve u janë hequr tashmë vizat si pjesë e kësaj politike.
Qëndrimi i Departamentit të Shtetit vjen ndërsa Presidenti Donald Trump kërkon të zgjerojë ndikimin e SHBA-së në të gjithë Hemisferën Perëndimore, si pjesë e një platforme që ai e quan “Doktrina Donroe”, një ripërsëritje e Doktrinës Monroe të shekullit të 19-të.
Që nga marrja e detyrës për një mandat të dytë, Trump ka marrë një qëndrim agresiv ndaj ndalimit të trafikut të drogës në të gjithë Amerikën, duke kërcënuar me penalitete ekonomike dhe veprime ushtarake për mosrespektim.
Ai gjithashtu është përpjekur të kontrollojë ndikimin në rritje të Kinës mbi rajonin, ndërsa një numër në rritje i vendeve të Amerikës Latine forcojnë lidhjet e tyre me superfuqinë aziatike.
Departamenti i Shtetit shpjegoi se kufizimet e zgjeruara të vizave do të penalizonin ata që “me vetëdije drejtojnë, autorizojnë, financojnë ose ofrojnë mbështetje të konsiderueshme” për kundërshtarët e SHBA-së në Hemisferën Perëndimore.
“Aktivitetet përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: mundësimin e fuqive kundërshtare për të fituar ose kontrolluar asetet kryesore dhe burimet strategjike në hemisferën tonë; destabilizimin e përpjekjeve rajonale të sigurisë; minimin e interesave ekonomike amerikane; dhe kryerjen e operacioneve të ndikimit të dizajnuara për të minuar sovranitetin dhe stabilitetin e kombeve në rajonin tonë”, shtoi deklarata.
Gjuha ishte e paqartë, duke mos përmendur kurrë Kinën ose fushatën kundër karteleve të trafikimit të drogës.
Por kjo vazhdon një trend nën administratën Trump për të revokuar vizat nga kritikët e huaj dhe kundërshtarët politikë.
Vitin e kaluar, për shembull, administrata kërkoi të revokonte vizat për protestuesit pro-Palestinë, duke pretenduar se prania e tyre mund të ketë pasoja në politikën e jashtme për SHBA-në.
Kohët e fundit, administrata ka ndërprerë vizat e imigracionit për të paktën shtatë individë me lidhje familjare me qeverinë iraniane ose individë të lidhur me revolucionin iranian të vitit 1979.
Revokimi i vizave
Deklarata e së enjtes nuk i identifikoi 26 individët që përballen me kufizime vizash si pjesë e politikës së zgjeruar.
Por ajo përmendi të njëjtin autoritet sipas Aktit të Imigracionit dhe Kombësisë që administrata Trump ka përdorur për të tentuar të deportojë studentët protestues pro-Palestinë vitin e kaluar.
Sipas ligjit, hyrja e shtetasve të huaj mund të kufizohet kur sekretari i shtetit ka arsye të besojë se ata paraqesin “pasoja potencialisht serioze negative të politikës së jashtme për Shtetet e Bashkuara”.
Ndërsa administrata ka braktisur përpjekjet e deportimit kundër disa prej individëve të synuar, të paktën dy prej tyre, Mahmoud Khalil dhe Badar Khan Suri, vazhdojnë të përballen me dëbim.
Tashmë, disa figurave në Amerikën Latine u janë revokuar vizat për shkak të mosmarrëveshjeve politike me SHBA-në.
Në korrik, zyrtarëve brazilianë të përfshirë në ndjekjen penale të ish-Presidentit të krahut të djathtë Jair Bolsonaro u janë tërhequr vizat amerikane. Ata përfshinin gjyqtarin e Gjykatës Supreme braziliane Alexandre de Moraes, një objektiv i shpeshtë i zemërimit të krahut të djathtë.
Pastaj, në shtator, administrata Trump ia hoqi vizën Presidentit kolumbian Gustavo Petro, pasi ai u paraqit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, e cila ishte kritike ndaj politikës amerikane.
Departamenti i Shtetit, në atë kohë, e denoncoi Petron për “veprime të pamatura dhe nxitëse”. Ai u ftua më vonë të vizitonte Shtëpinë e Bardhë në shkurt, si pjesë e një uljeje tensionesh me Trumpin.
Kufizimet e vizave kanë qenë pjesë e politikës më të gjerë të Trumpit për të ushtruar presion mbi grupet e huaja dhe për të kufizuar imigracionin në SHBA.
Më parë këtë vit, administrata miratoi ndalime vizash për emigrantët në dhjetëra vende, duke përmendur si sigurinë kombëtare ashtu edhe presionet e dyshuara mbi shërbimet sociale.
Trump është përpjekur gjithashtu të ndjekë një qasje më militariste ndaj qeverive të Amerikës Latine që i konsideron si kundërshtare, duke iu referuar të gjithë Hemisferës Perëndimore si “lagjja” e SHBA-së.
Në janar, SHBA-të nisën një sulm ndaj Venezuelës që kulmoi me rrëmbimin dhe burgosjen e udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro, dhe gjithashtu kanë filluar një bllokadë të vazhdueshme të karburantit kundër Kubës.
Disa nga veprimet e Trumpit në rajon kanë qenë vdekjeprurëse. Sulmi në Venezuelë la dhjetëra kubanë dhe venezuelas të vrarë. Dhe që nga shtatori, administrata Trump ka kryer të paktën 51 sulme vdekjeprurëse ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge në Oqeanin Paqësor lindor dhe Detin e Karaibeve.
Numri i të vdekurve në atë fushatë ka arritur të paktën 177 persona. Grupet e të drejtave të njeriut i kanë dënuar sulmet si vrasje jashtëgjyqësore.
Por administrata Trump ka etiketuar shumë kartele droge si “të huaja”organizatat terroriste gn” dhe ka argumentuar se ato po kërkojnë të destabilizojnë SHBA-në përmes tregtisë së drogës.
