Departamenti i Drejtësisë padit Kaliforninë, kërkon të mos numërohen votat e mbi 20 mijë votuesve të dyshuar si jo-shtetas
Padia u depozitua të enjten në gjykatën federale në Los Anxhelos, menjëherë pas skadimit të afatit 48-orësh që Departamenti i kishte dhënë shtetit, dhe shënon një përshkallëzim të ndërhyrjes federale në zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit.
Departamenti amerikan i Drejtësisë paditi të enjten shtetin e Kalifornisë, duke i kërkuar një gjyqtari federal të bllokojë numërimin e fletëvotimeve me postë për zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit nga më shumë se 20 mijë votues, për të cilët administrata e presidentit Donald Trump pretendon se ka gjasa të jenë jo-shtetas, siç njofton Reuters.
Padia erdhi menjëherë pas skadimit të afatit 48-orësh që Departamenti i kishte vendosur shtetit më 13 tetor — deri në mesditën e së enjtes — për të shqyrtuar listën e votuesve të dyshuar në qarkun e Los Anxhelosit. Në dokumentin prej 15 faqesh, të depozitës në Gjykatën e Qarkut për Qarkun Qendror të Kalifornisë, Departamenti kërkon që fletëvotimet e personave në listë të veçohen dhe të mos numërohen derisa të verifikohet shtetësia e tyre, verifikim që, sipas padisë, duhet të shkojë përtej deklaratave të paverifikuara gjatë regjistrimit. Prokurori i Përgjithshëm Todd Blanche tha në deklaratën e shpalljes së padisë se mashtrimi zgjedhor i lehtësuar nga shteti është i papranueshëm.
Zyrtarët e Kalifornisë e kanë kundërshtuar nismën. Sekretarja e Shtetit Shirley Weber i ka cilësuar kërkesat federale si masa të paprecedenta, të bazuara në informacion dhe metodologji që, sipas saj, nuk janë shpjeguar, ndërsa zyra e guvernatorit Gavin Newsom e quajti padinë të pabazuar, siç raporton USA Today. Regjistruesi i qarkut të Los Anxhelosit, Dean Logan, tha se zyra e tij nuk e kishte hapur memorien USB me listën e dërguar nga Departamenti, sepse kjo do të binte ndesh me protokollet e privatësisë dhe sigurisë së të dhënave.
Votimi nga jo-shtetasit është i paligjshëm në SHBA dhe, sipas studimeve të cituara nga Reuters, mbetet i rrallë; megjithatë administrata Trump e ka shtuar ndjeshëm ndjekjen e këtyre rasteve në muajt e fundit, në kuadër të një fushate më të gjerë për të rritur rolin federal në administrimin e zgjedhjeve, ndërsa republikanët luftojnë për të mbajtur kontrollin e të dy dhomave të Kongresit. Ish-regjistruesi republikan i qarkut Maricopa, Stephen Richer, tani studiues në Harvard Kennedy School, e cilësoi padinë për USA Today si një përshkallëzim të madh, duke vënë në dukje se ajo vjen rreth tre javë para zgjedhjeve, kur fletëvotimet në Kaliforni tashmë janë dërguar.
Po të enjten, Liga e Votueseve Gra, Qendra e Informacionit për Privatësinë Elektronike dhe organizata të tjera depozitën një padi tjetër në Uashington, duke kundërshtuar mbledhjen nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare të të dhënave të regjistrimit të votuesve nga të paktën 47 shtete — një tjetër front i debatit mbi ndërhyrjen federale në zgjedhje që pritet të vendoset në gjykata.
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