EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
BTC $76,431 ▲ +0.04% ETH $2,108 ▲ +0.09% XRP $1.3644 ▼ -0.99% SOL $84.1900 ▼ -0.05%
19 May 2026
Kronika

DETAJE / I arrestuar në Mamurras, djali i ish-deputetit të PD. Ishte në makinë me 23-vjeçarin e plagosur nga Policia

· 1 min lexim

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Mamurras, ku një 23-vjeçar, i kërkuar nga autoritetet italiane është plagosur nga policia në një shkëmbim zjarri.

Së bashku me 23-vjeçarin Leonard Dema, në makinë së bashku me të ishte dhe Amadeo Fufi, djali i ish-deputetit të PD, Mhill Fufi.

Siç mësohet nga autoritetet, Fufi ishte së bashku në makinë me Demën dhe mbante me vete një armë, të cilën ia ka drejtuar policisë.

Ai është arrestuar nga forcat operacionale, ndërsa Leonard Dema ndodhet momentalisht në spitalin e Traumës në Tiranë, jashtë rrezikut për jetën.

Gjatë operacionit për kapjen e të kërkuarit, në momentin e ndërhyrjes, në një karburant në aksin rrugor “Mamurras–Laç”, 23-vjeçari, që shoqërohej nga shtetasi Amadeo Fufi, dhe lëvizte me automjet, sapo ka konstatuar efektivët, ka tentuar t’i përplasë me automjet, duke u rrezikuar jetën, si dhe personi shoqërues iu ka drejtuar armën e zjarrit pistoletë, shërbimeve të Policisë.

