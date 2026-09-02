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Yankees në avantazh 3-0 ndaj Angels në ndeshjen e 1 shtatorit 2026

· 2 min lexim

Ndeshja mes New York Yankees dhe Los Angeles Angels më 1 shtator 2026 po zhvillohet në kohë reale, me Yankees në avantazh 3-0. Në kuti rezultativë skuadra e Nju Jorkut shënon 3 gola me 3 goditje dhe pa gabime, ndërsa Los Angeles ka 0 gola, 1 goditje dhe 0 gabime. Rekordet sezonalë regjistrohen 78-60 për Yankees dhe 53-85 për Angels, ndërsa Gerrit Cole ka hedhur 20 gjuajtje deri tani.

Siç raporton Bleacher Report, tre pikët e hershme për Yankees erdhën pas një home runi dy-pikësh nga Spencer Jones dhe më pas një home run solo nga Jazz Chisholm Jr., të dyja të shënuara kundër startuesit Grayson Rodriguez, që vendosën rezultatin 3-0 në pjesën e parë.

Gjatë shkëmbimit të parë dhe të dytë pati disa dalje pa shënuar: Austin Wells u dorëzua në fushë të parë, José Caballero dhe Ryan McMahon dolën me fluturime në qendër, ndërsa Moisés Ballesteros gjithashtu u eliminua në fluturim. Në anën tjetër, Vaughn Grissom u eliminua me strike në njërën nga pjesët e hershme të ndeshjes.

Për përditësime të mëtejshme dhe detaje rreth lojës, shikoni materialet e publikuara nga Bleacher Report.

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