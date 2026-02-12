Dhoma e Përfaqësuesve votoi për të anuluar tarifat e Trump ndaj Kanadasë.
Megjithëse u miratua në Dhomë, masa ka pak gjasa të ketë efekt praktik, pasi Trump pothuajse me siguri do ta vendosë veton.
Dhoma e Përfaqësuesve votoi të mërkurën për të shfuqizuar tarifat që Presidenti Trump vendosi ndaj Kanadasë vitin e kaluar, duke i dhënë atij një qortim kryesisht simbolik, por politikisht domethënës, të cilin republikanët kishin luftuar për një vit për ta parandaluar.
Me 219 vota pro dhe 211 kundër, gjashtë republikanë iu bashkuan pothuajse të gjithë demokratëve për të mbështetur rezolutën e sponsorizuar nga përfaqësuesi Gregory W. Meeks nga Nju Jorku, demokrati më i lartë në Komitetin për Punët e Jashtme. Ndërsa Senati ka lëvizur muajt e fundit për të anuluar tarifat e presidentit, ky ishte rasti i parë që Dhoma e Përfaqësuesve regjistronte zyrtarisht një qëndrim mbi politikën tregtare të zotit Trump që prej rikthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë dhe përdorimit të tarifave si strategji ekonomike.
Megjithëse u miratua në Dhomë, masa ka pak gjasa të ketë efekt praktik, pasi Trump pothuajse me siguri do ta vendosë veton. Megjithatë, avancimi i saj tregon frustrimin e disa ligjvënësve republikanë për faktin që Kongresi po i lëshon vazhdimisht autoritetin mbi çështjet tregtare Shtëpisë së Bardhë, si dhe shqetësimin se votuesit po dëmtohen nga këto tarifa.
“Nuk ka emergjencë kombëtare,” deklaroi Meeks nga foltorja e Dhomës, duke u bërë thirrje kolegëve të mbështesin rezolutën. Ai dhe demokratë të tjerë argumentuan se politika kryesore ekonomike e Trump nuk ishte “strategji”, por “impuls”.
Gjatë vitit të fundit, drejtuesit republikanë të Dhomës i kanë mbrojtur anëtarët e tyre nga detyrimi për të votuar mbi këtë çështje duke manipuluar përkufizimin e një “dite” në Kongres për të penguar sfidat të piqeshin proceduralisht. Por këtë javë ata nuk arritën të siguronin mbështetjen e nevojshme në radhët e tyre për ta shtyrë sërish çështjen.
Si rezultat, shumë republikanë, përfshirë disa që përballen me gara të vështira rizgjedhjeje, u detyruan të regjistrojnë votën e tyre në mbështetje të tarifave që disa nga zgjedhësit e tyre i shohin si potencialisht katastrofike.
Ja të rejat më të fundit për tarifat e Trump ndaj vendeve dhe produkteve
Shikoni cilat vende dhe industri po vihen në shënjestër nga Presidenti Trump, ndërsa ai synon të riformësojë sistemin global të tregtisë.
Shkurtin e kaluar, Trump iu referua Aktit për Fuqitë Ekonomike Ndërkombëtare në Rast Emergjence për të shpallur një emergjencë të sigurisë kombëtare dhe për të vendosur tarifa prej 25 për qind mbi të gjitha importet nga Kanadaja dhe Meksika, si dhe 10 për qind mbi produktet nga Kina. Ai përmendi dështime në sigurinë kufitare të lidhura me trafikun e drogës dhe migracionin e paligjshëm.
Republikanët argumentuan se këto objektiva justifikonin shpalljen e emergjencës nga presidenti.
Përfaqësuesi Brian Mast nga Florida, kryetari republikan i Komitetit për Punët e Jashtme, tha gjatë një fjalimi se “ky nuk është një debat për tarifat” apo për autoritetin e presidentit, por për frenimin e rrjedhës së drogës së paligjshme drejt Shteteve të Bashkuara.
“Ata nuk e shohin asgjë nga kjo si emergjencë kombëtare,” tha Mast për demokratët që shtynë rezolutën.
Megjithatë, ndërsa fentanili ka përmbytur tregun e drogës në Amerikën e Veriut gjatë dekadës së fundit, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz në SHBA dhe Kanada, më pak se 0.1 për qind e fentanilit që mbërriti në SHBA në vitin 2023 erdhi nga Kanadaja, sipas të dhënave të Doganës dhe Mbrojtjes Kufitare të SHBA.
Për dekada me radhë, republikanët kanë kundërshtuar tarifat dhe kanë promovuar tregtinë e lirë dhe tregjet e hapura. Por nën drejtimin e Trump, ata kryesisht janë pajtuar me politikat e tij proteksioniste.
Përfaqësuesit Thomas Massie nga Kentucky, Don Bacon nga Nebraska, Kevin Kiley nga Kalifornia, Jeff Hurd nga Kolorado, Dan Newhouse nga Uashingtoni dhe Brian Fitzpatrick nga Pensilvania ishin republikanët që dolën kundër vijës partiake për të mbështetur miratimin e rezolutës.
Përfaqësuesi Jared Golden nga Maine ishte i vetmi demokrat që votoi kundër rezolutës.
Ndërsa votimi po zhvillohej dhe republikanët po i afroheshin humbjes, Trump përdori rrjetet sociale për të kërcënuar ata që kundërshtonin autoritetin e tij.
“Çdo Republikan, në Dhomë apo në Senat, që voton kundër TARIFAVE do të përballet seriozisht me pasojat në kohën e zgjedhjeve, përfshirë zgjedhjet paraprake!” shkroi ai në platformën e tij sociale, duke argumentuar se politika kishte qenë e dobishme për ekonominë. Ai shtoi se “asnjë republikan nuk duhet të jetë përgjegjës për shkatërrimin e këtij privilegji.”
Megjithëse disa republikanë iu bashkuan demokratëve në sfidimin e qasjes së Trump, numri i tyre është shumë larg shumicës prej dy të tretash që nevojitet në të dyja dhomat për të rrëzuar një veto presidenciale.
Megjithatë, pasi arritën të kalonin rezolutën që synonte shpalljen e emergjencës për tarifat ndaj Kanadasë, demokratët shpresojnë të kenë sukses të ngjashëm me sfida të tjera kundër tarifave globale që Trump vendosi në prill, si dhe atyre ndaj Meksikës, Kinës dhe Brazilit.
Një grup i ngjashëm rezolutash u miratua në Senat në tetor, kur tre republikanë iu bashkuan të gjithë demokratëve për të mbështetur legjislacionin që sfidonte autoritetin e presidentit për të vendosur tarifa mbi bazën e emergjencës.
Edhe pasi anëtarë të partisë së tij i shkaktuan një humbje të ndjeshme në Dhomë të martën në mbrëmje, Kryetari i Dhomës Mike Johnson, republikan nga Luiziana, argumentoi se Kongresi nuk duhet të ndërhyjë në politikën tregtare të Trump.
“Tarifat kanë qenë një mjet që presidenti e ka përdorur shumë efektivisht për të barazuar fushën e lojës dhe për ta vënë Amerikën sërish në krye, dhe mendoj se është e gabuar që Kongresi të ndërhyjë në mes të kësaj,” tha Johnson në një intervistë për Fox Business.
Ai theksoi se në fund çështja e pushtetit të presidentit mund të vendoset nga Gjykata e Lartë, e cila dëgjoi argumentet gojore në nëntor mbi një çështje që sfidon ligjshmërinë e tarifave të Trump. Gjashtë kompani dhe disa shtete kanë argumentuar se presidenti ka tejkaluar autoritetin duke përdorur ligjin e emergjencës për të vendosur tarifa pothuajse ndaj çdo partneri tregtar të SHBA.
Gjatë argumenteve gojore, disa anëtarë kyç të shumicës konservatore të gjykatës, së bashku me gjyqtarë liberalë, vunë në pikëpyetje të mprehtë pretendimin e administratës se ajo ka fuqinë të vendosë tarifa njëanshmërisht pa miratim nga Kongresi. Disa gjyqtarë theksuan gjithashtu se Trump ishte presidenti i parë që pretendoi se ligji i vjetër i emergjencës autorizonte tarifa.
Debati në Kongres dhe veprimet në gjykatë po zhvillohen ndërsa ligjvënësit përballen me zgjedhjet e ndërmjetme, ku ekonomia dhe kostoja e jetesës mund të jenë çështje kyçe. Tarifat e Trump nuk kanë qenë aq dëmtuese për ekonominë amerikane sa kishin frikë shumë ekonomistë, kryesisht sepse administrata vonoi dhe zbuti shumë prej tyre ose ofroi përjashtime për disa importe.
Ndërsa Trump këmbëngul se tarifat po e bëjnë SHBA-në më të pasur dhe po i japin atij levë të konsiderueshme ndaj partnerëve tregtarë, ndikimi në ekonomi ka qenë i përzier.
Tarifat i sollën Shteteve të Bashkuara një rritje të konsiderueshme të të ardhurave, me detyrimet doganore, taksat dhe tarifat që u rritën në rreth 287 miliardë dollarë vitin e kaluar, gati trefishi i totalit të vitit 2024. Deficiti tregtar i SHBA — një tregues që ka shumë rëndësi për Trump — gjithashtu ra ndjeshëm vitin e kaluar, duke arritur nivelin më të ulët që nga viti 2009 në tetor.
Megjithatë, bumi i prodhimit industrial që Trump ka premtuar ende nuk është materializuar. Ndërtimi i fabrikave ka qenë i ngadaltë dhe prodhuesit e makinave dhe makinerive të tjera janë goditur nga kostot më të larta të metaleve.