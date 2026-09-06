Diamondbacks–Astros në Houston, 5 shtator 2026: Pfaadt për AZ, Pecko për HOU dhe lista e dëmtimeve
Më 5 shtator 2026, Houston Astros pritën Arizona Diamondbacks në Daikin Park në Houston. Startues për Diamondbacks ishte B. Pfaadt (7-2, 3.49 ERA), ndërsa për Astros nisi E. Pecko (1-0, 6.23 ERA).
Sipas Bleacher Report, ekipet paraqitnin mungesa të rëndësishme për shkak të dëmtimeve: R. Nelson (SP) në listën e të dëmtuarve për shkak të bërrylit, R. Thompson (RP) me problem shpine dhe Z. Gallen (SP) gjithashtu në IL për bërryl. Nga ana e Astros, B. Matthews (CF) ishte me probleme në gju dhe C. Correa (SS) kishte shqetësime me kyçin e këmbës.
Në tabelë, Arizona ishte 74-68, ndërsa Houston 73-69 në përfundim të ndeshjeve të regjistruara deri në atë datë; Diamondbacks kishin 33-37 jashtë fushe, ndërsa Astros 37-36 në shtëpi. Në aspektin individual, Yordan Álvarez ishte ndër liderët e Astros me 37 homerë dhe 94 RBI, ndërsa Ketel Marte kishte shënuar 21 homerë për Arizona.
Diskutimet rreth përbërjeve, performancave dhe tendencave të sezonit u shfaqën edhe në rrjetet sociale, ndërsa të dhënat dhe informacionet për këtë përmbledhje bazohen në raportimin e Bleacher Report.
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