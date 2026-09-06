Jared Kushner nuk mund ta pushtojë Ballkanin
Në Kongresin e Berlinit të vitit 1878, kancelari gjerman Otto von Bismarck tha në mënyrë të famshme se Shqipëria nuk ishte asgjë më shumë se “një shprehje gjeografike”. Për t’iu kundërvënë këtij qëndrimi, udhëheqësit shqiptarë krijuan Lidhjen e Prizrenit për të mbrojtur interesat shqiptare dhe të drejtën për vetëvendosje. Por fuqitë e mëdha e shpërfillën këtë dhe tokat shqiptare shumë shpejt u copëtuan midis Serbisë, Bullgarisë dhe Malit të Zi fqinj. Një shekull më vonë, diktatori komunist Enver Hoxha e rikujtoi atë moment me helmin e tij karakteristik në kujtimet e vitit 1982, Rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë.
“Imperialistët anglo-amerikanë, ata armiq të egër dhe të vendosur të popullit shqiptar, e kanë përdorur gjithmonë vendin tonë si mjet shkëmbimi në transaksionet e tyre ndërkombëtare,” shkroi ai. “Anglo-amerikanët” njiheshin për faktin se i shndërronin madje edhe fushat e tyre “në fusha golfi për lordët”, ndaj çfarë do t’u bënin pasurive natyrore të Shqipërisë?
Hoxha ishte një paranojak famëkeq që e çoi vendin e tij drejt një izolimi thuajse autarkik deri në shembjen e sistemit në fillim të viteve 1990. Por, për sa u përket planeve anglo-amerikane për rajonin, ai mund të ketë pasur njëfarë të drejte. Për fuqitë e huaja, Shqipëria ka qenë gjithmonë një territor me vlerë të jashtëzakonshme — dhe vetëvendosja shqiptare ka qenë prej kohësh një pengesë për ta zotëruar atë plotësisht.
Një brez shqiptarësh është rritur tashmë mbi hirin e komunizmit. Por tranzicioni drejt demokracisë liberale ka sjellë pyetje të reja mbi sovranitetin shqiptar. Gjatë muajve të fundit, Jared Kushner, dhëndri i Donald Trumpit, është përballur me një reagim të furishëm për shkak të planit të tij për të ndërtuar një resort turistik ultra-luksoz me vlerë shumë miliarda paund në vijën bregdetare të brishtë të Shqipërisë. Planet përfshijnë një zhvillim luksoz në ishullin e Sazanit dhe një projekt tjetër luksoz në bregdetin jugor të Shqipërisë, në zonën e Zvërnecit. Protestat e udhëhequra nga Gjenerata Z si reagim ndaj tyre kanë mbledhur dhjetëra mijëra pjesëmarrës — megjithëse disa vlerësime sugjerojnë se numri mund të ketë arritur deri në 250,000 — duke i bërë ato ndër protestat më të mëdha në Shqipëri që nga rënia e komunizmit.
Pjesa më e madhe e pakënaqësisë popullore është drejtuar kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama, dorëheqjen e të cilit protestuesit po kërkojnë. Rama, një artist nga Partia Socialiste, është një figurë ekstravagante, e aftë për marrëdhënie publike dhe spektakël, që ka shumë admirues në Perëndim. Si kryetar i Bashkisë së Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, nga viti 2000 deri më 2011, ai i ngjyrosi fasadat e blloqeve gri komuniste me ngjyra të ndezura — një nismë që ai e përshkroi si “pararojën e demokratizimit”. Sot, protestuesit e akuzojnë se drejton një qeveri që ka pranuar vetëm retorikën e demokracisë liberale, ndërkohë që ka hapur rrugën për një autokratizim gradual.
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Plani i pronave të Kushnerit plotëson përpjekjet e vetë Ramës për të ribërë identitetin urban shqiptar përmes projekteve të rizhvillimit të mbështetura nga kapitali i huaj. Ai është gjithashtu një shembull i një lloj globalizmi trumpian: rrjeti ndërkombëtar i pasurive të paluajtshme — dhe marrëveshjeve të paqes — të ndërthurura, të ndërmjetësuara nga rrethi i ngushtë i Trumpit dhe të financuara nga petrodollarët e Gjirit.
Pothuajse menjëherë pasi Trump fitoi zgjedhjet e vitit 2024, qeveria shqiptare, në mënyrë të diskutueshme, i dha statusin e “investitorit strategjik” për zhvillimin bregdetar kompanisë Atlantic Incubation Partners — një kompani e lidhur me fondin Affinity Partners të Kushnerit, me bazë në Miami. Affinity Partners është një firmë private kapitali, e mbështetur nga një koleksion marramendës fondesh sovrane të vendeve të Gjirit, kryesisht Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite (PIF), së bashku me autoritetet e investimeve të Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Këto interesa ndërthuren gjithashtu në rindërtimin e Gazës përmes të ashtuquajturit Bord i Paqes i Trumpit, ku Shqipëria dhe shtetet e Gjirit janë anëtarë themelues, ndërsa Kushner është anëtar i bordit ekzekutiv.
Një protestë e qershorit në kryeqytetin Tiranë u organizua që të përkonte me përvjetorin e themelimit të Lidhjes së Prizrenit. “Sot, në 148-vjetorin,” tha një protestues, “jemi në të njëjtën situatë. Atdheu ynë është në rrezik, ndaj jemi këtu, jemi bashkuar për ta mbrojtur Shqipërinë nga këta pushtues. Për të mbrojtur tokat [dhe] natyrën tonë për të ardhmen tonë.”
Shumë nga shqetësimet më të forta rreth projekteve të Kushnerit lidhen me kërcënimin që ato mund t’i paraqesin jetës së brishtë të egër të zonës. Më shqetësuesja është se zhvillimi bregdetar do të shtrihej deri në lagunën e mbrojtur të Vjosë-Nartës. Ky është një habitat jetik për shpendët migratorë, ku gjenden rreth 40 lloje zogjsh, përfshirë pelikanin kaçurrel dhe rreth 3,000 flamingo; prej këtej vjen edhe emri i protestave — Revolucioni i Flamingove.
Në fund të pranverës, buldozerë dhe gardhe me tela me gjemba filluan të shfaqeshin pranë zonës së Zvërnecit, duke shkaktuar një përplasje të dhunshme gjatë së cilës rojet private të sigurisë sulmuan protestuesit. Rama këmbëngul se ata ende po kryejnë vetëm një vlerësim të ndikimit në mjedis dhe se, deri në përfundimin e tij, pjesa më e madhe e kundërshtimit ndaj projektit bazohet vetëm në spekulime.
Siç mund të pritej, shqetësimet rreth ligjshmërisë së dyshimtë të projektit kanë ndjekur vazhdimisht planet e Kushnerit për zhvillimin luksoz. Organi i pavarur shqiptar kundër korrupsionit, SPAK, po heton një seri të dyshimtë ndryshimesh në Ligjin për Zonat e Mbrojtura, të miratuara në shkurt 2024, të cilat hoqën një pengesë ligjore vendimtare për projektin. (Megjithëse ndryshimet u paraqitën përpara zgjedhjeve amerikane, udhëheqësit e Ballkanit kishin kohë që përgatiteshin për rikthimin e mundshëm të Trumpit dhe po përshtatnin politikat e tyre në përputhje me këtë.)
Legjislacioni i rishikuar “rishkroi filozofinë bazë të mbrojtjes”, siç u shpreh një raport i fundit, duke e ndryshuar përparësinë e zonave të mbrojtura “nga ‘ruajtja e natyrës’ në ‘hapje ndaj investimeve’”. Ndryshimet kanë alarmuar edhe Bashkimin Evropian: më 17 qershor, Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që kërkonte shfuqizimin e ndryshimeve në Ligjin shqiptar për Zonat e Mbrojtura dhe “përputhje të plotë me standardet e BE-së për mbrojtjen e natyrës”.
Ideja që ishulli i Sazanit duhet të bëhet tani lodër e familjes Trump dhe e super të pasurve ndërkombëtarë është veçanërisht fyese duke pasur parasysh historinë e tij. Për pjesën më të madhe të shekullit XX, ishulli ishte i ndaluar për shumicën e shqiptarëve. Sazani e nisi shekullin si zotërim osman, më pas ra nën sundimin kolonial italian në vitin 1914 dhe mbeti bazë operative e Marinës Mbretërore Italiane deri në vitin 1947. Më pas, ishulli u shndërrua në një pozicion të rëndësishëm detar sovjetik.
“Nga këtu mund ta kemi në duar të gjithë Mesdheun, nga Bosfori deri në Gjibraltar! Mund të kontrollojmë këdo,” thuhet se ka thënë Nikita Hrushovi gjatë një vizite në bazën e afërt të nëndetëseve të Pashalimanit.
Më pas, gjatë përçarjes kino-sovjetike të vitit 1961, Hoxha u rreshtua me Kinën dhe urdhëroi evakuimin e bazës sovjetike në Sazan. Shqipëria përfundimisht u prish edhe me Kinën në vitin 1978 dhe u zhyt më thellë në izolim dhe paranojë ndërkombëtare: thuhet se Sazani u fortifikua me rreth 3,600 bunkerë, së bashku me një rrjet të ndërlikuar tunelesh nëntokësore.
Edhe pas rënies së komunizmit, Sazani zyrtarisht mbeti bazë ushtarake dhe shqiptarëve u ndalohej ta vizitonin. Vetëm në vitin 2015 civilët mundën të fillonin të kërkonin leje të posaçme për të vizituar ishullin dhe, edhe atëherë, vizitat kufizoheshin shumë. Udhëtimet e rregullta turistike me anije filluan vetëm në vitin 2019, por u ndërprenë papritur nga pandemia.
Ivanka Trump u bë kohët e fundit objekt i shumë talljeve kur deklaroi se e kishte “zbuluar” ishullin ndërsa lundronte me jaht me financierin britanik Nat Rothschild. “Është një ishull privat i pabesueshëm, i bukur, prej 1,400 hektarësh në mes të Mesdheut,” tha ajo në një intervistë podcasti këtë verë. “Ishim në anijen e një miku dhe ndaluam për të notuar. Në fakt, kështu e gjetëm.”
Gjatë po asaj vizite, Edi Rama u takua me familjen Kushner në jahtin e Rothschildit.
Shqipëria nuk është i vetmi vend i rajonit ku familja Kushner ka shfaqur një interes grabitqar. Në vitin 2024, të njëjtin vit kur Affinity Partners shpalli planet për bregdetin shqiptar, kompania prezantoi gjithashtu një projekt zhvillimi për një nga pronat më të ndjeshme historikisht në kryeqytetin serb Beograd: rrënojat e bombarduara të ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes së Jugosllavisë, ose Generalštab, e cila u godit nga sulmet ajrore të NATO-s në vitin 1999. Kushner planifikonte të ndërtonte mbi rrënoja një hotel të shkëlqyeshëm Trump International.
Në Serbi, Affinity Partners kishte planifikuar të bashkëpunonte me zhvilluesin Eagle Hills me bazë në Abu Dhabi — një kompani tashmë e njohur keq për zhvillimin e projektit Belgrade Waterfront, të frymëzuar nga Dubai.
Ashtu si në Shqipëri, edhe planet serbe kishin një ligjshmëri të dyshimtë: kompleksi modernist Generalštab ishte prej vitesh i regjistruar si monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore — një pengesë që qeveria e presidentit Aleksandar Vučić u përpoq ta anashkalonte duke ia hequr këtë status. Ministri i Kulturës, Nikola Selaković, është nxjerrë në gjyq për këtë veprim. Kohët e fundit ai u deklarua “i pafajshëm” ndaj akuzave dhe Vučić ka premtuar se do ta falë nëse dënohet.
Cilido qoftë rezultati i gjyqit, heqja e Generalštab-it nga lista e trashëgimisë së mbrojtur rezultoi e kotë: kundërshtimi ndaj hotelit të planifikuar Trump mobilizoi një koalicion të pazakontë arkitektësh, urbanistësh, veteranësh të luftës, nacionalistësh dhe të majtësh. Zemërimi publik e trembi Kushnerin dhe ai e braktisi projektin serb në dhjetor 2025.
Siç i tha medias lokale një zëdhënës i Affinity Partners: “Projektet e mëdha duhet të bashkojnë dhe jo të ndajnë. Dhe, nga respekti për qytetarët e Serbisë dhe qytetin e Beogradit, ne po e tërheqim aplikimin tonë në këtë moment dhe nuk do të vazhdojmë më tej pjesëmarrjen tonë.”
Ka edhe paralele të tjera midis rasteve serbe dhe shqiptare. Në të dy vendet, protestat e fundit masive kundër qeverive janë shndërruar në një referendum brezash mbi të gjithë klasën politike të pastranzicionit.
“Për herë të parë ndonjëherë, protesta nuk është vetëm kundër qeverisë, por edhe kundër partisë më të madhe opozitare, si pjesë e ‘elitës së vjetër politike’,” më thotë Celik Rruplli, një analist mediatik me bazë në Tiranë.
Në Shqipëri, protestuesit kundër projekteve të Kushnerit kanë brohoritur “Rama në burg — Berisha në burg!” — ky i fundit është një referim ndaj udhëheqësit të opozitës Sali Berisha, i cili ka shërbyer më parë si kryeministër dhe president. Berisha u vendos nën sanksione amerikane për korrupsion nga administrata Biden në vitin 2021, por në qershor të këtij viti Departamenti i Shtetit ia hoqi përcaktimin “non grata”.
Protestat që kanë tronditur Serbinë që nga shembja vdekjeprurëse e strehës së një stacioni hekurudhor në nëntor 2024 organizohen sipas një fryme të ngjashme: ato shënjestrojnë qeverinë në pushtet të Vučićit, ndërsa njëkohësisht distancohen nga opozita zyrtare.
Mobilizimi masiv si në Shqipëri, ashtu edhe në Serbi, tregon një lodhje jo vetëm me klasën politike postkomuniste, por edhe me një supozim ideologjik thelbësor që erdhi bashkë me të: se investimet e huaja në një valë të çmendur projektesh ndërtimi vezulluese janë një tregues kuptimplotë i përparimit.
Më shumë se tri dekada pas tranzicionit drejt një demokracie të supozuar, rajoni vazhdon të mbytet në beton dhe xham. Shumë zhvillime luksoze, të ndërtuara për elitën ndërkombëtare, sot shëmtojnë brigjet e lumenjve dhe deteve të tij, ndërkohë që të rinjtë vazhdojnë të largohen masivisht nga rajoni.
Sot, paga mesatare mujore neto në Shqipëri është rreth 650 paund; pushimet në resortet luksoze janë krejtësisht jashtë mundësive për të gjithë, përveç më të pasurve të elitës postkomuniste të vendit.
Megjithatë, Rama vazhdon të tregojë sfidë. Ai këmbëngul se vlerësimet e nevojshme do të kryhen dhe është zotuar se projekti do të vazhdojë përpara. Por protestuesit janë po aq të vendosur dhe thonë se nuk do të tërhiqen.
Demonstratat vazhdojnë të mbahen çdo mbrëmje dhe ka gjasa të intensifikohen në vjeshtë, sapo njerëzit të kthehen nga pushimet verore dhe të fillojnë punimet e ndërtimit.
Rama mund të jetë i etur ta bëjë vendin e tij pararojën e trumpizmit global, por qytetarët e tij janë po aq të etur të provojnë se Shqipëria nuk është në shitje — se këtë herë, ata janë të pathyeshëm.
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