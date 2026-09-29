Đilas: Serbia, nga udhëheqëse e integrimit në BE, ra në fund të listës së kandidatëve
Lideri i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë dhe i pari në listën "Evropska Srbija", Dragan Đilas, thotë se sipas informacioneve nga Brukseli Serbia është kaluar në "ligën e betonit" me Gjeorgjinë dhe Turqinë.
Dragan Đilas, lideri i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë dhe i pari në listën zgjedhore “Evropska Srbija”, ka vlerësuar sot se Serbia, për 14 vjet, ka zbritur nga pozita e udhëheqëses në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian deri në fund të listës së vendeve kandidate, sipas raportimit të gazetës Danas.
“Informacionet nga Brukseli thonë se Serbia jo vetëm që është hequr nga grupi i vendeve për të cilat po hapet rruga e shpejtë drejt hyrjes në BE, por është kaluar nga liga e dytë, ku ishte me Bosnjën dhe Maqedoninë, në ‘ligën e betonit’ ku janë Gjeorgjia dhe Turqia”, ka deklaruar Đilas në një deklaratë me shkrim.
Sipas tij, fushata e fortë pesëmbëdhjetëvjeçare antievropiane, lavdërimi i Kinës dhe Rusisë, “përrallat për BRICS-in”, gënjeshtrat se për anëtarësim është i nevojshëm njohja e Kosovës apo nxjerrja e litiumit, si dhe pavërtetësitë se me hyrjen në BE Serbia do të hiqte dorë nga identiteti i saj, kanë bërë që serbët të jenë i vetmi popull evropian që në shumicë zgjedh Azinë në vend të Evropës.
“Kanadaja dëshiron bashkim ekonomik me BE-në, kryebashkiaku i Londrës thotë se detyra më e rëndësishme është kthimi i Britanisë në BE, katër të pestat e popullit në Mal të Zi, Shqipëri, Moldavi dhe në vendet e tjera kandidate duan Evropën. Vetëm në Serbi shumica nuk do, plus një pjesë thotë se kjo tani nuk është çështje e rëndësishme, nuk është temë”, ka shtuar ai.
Đilas ka theksuar se nuk do të ketë jetë më të mirë në Serbi derisa ajo “të kthehet në ligën e parë”. “Vetëm nga liga e parë mund të kalosh në Ligën e Kampionëve. Prandaj është e rëndësishme se si do të votojnë njerëzit më 25 tetor. Ajo që do të shkruajë në tabelë atë ditë do të përcaktojë renditjen dhe ligën në të cilën do të jetojmë në dekadat e ardhshme”, ka thënë ai, duke iu referuar zgjedhjeve parlamentare të 25 tetorit.
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