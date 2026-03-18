Disiplina lë Egnatian pas staf/ Tetova pezullohet 6 muaj, dënime të rënda edhe për Flamurtarin
Dënime masive për Egnatian, që pas vendimeve të fundit të Komisionit të Disiplinës dhe Etikës në FSHF, ka mbetur pa staf teknik. Trajneri Edlir Tetova është pezulluar 6 muaj, një dënim mjaft i rëndë ky. Gjithçka lidhet me faktin se Egnatia u tërhoq një moment nga fusha gjatë ndeshjes së fundit me Vllazninë, kur Xhemajli u ndëshkua me karton të kuq.
Dënime të ashpra janë dhënë edhe për ngjarjen e Vlorës, ku pas ndeshjes Flamurtari-Elbasani pati përplasje fizike mes lojtarëve. Mbrojtësi Skuadrone është dënuar me 6 muaj, kurse zyrtari i klubit vlonjat, Artan Memetaj, është pezulluar për një vit.
Vendimet kryesore të Disiplinës
FK Partizani, për sjellje të gabuar të spektatorëve, duke hyrë në fushën e lojës dhe duke cënuar sigurinë brenda stadiumit, dënohet me gjobë në masën 100.000 lekë.
KF Egnatia, për mosrespektimin e detyrimeve dhe përgjegjësive dhe rregulloreve të aktivitetit duke shkaktuar ndërprejen e përkohshme të ndeshjes, dënohet me gjobë në masën 500.000 lekë.
KF Egnatia paralajmërohet se, në rast përsëritjeje të vonesave apo ndërprerjes së ndeshjes, do të jetë subjekt i masave disiplinore më të rënda.
Zyrtari i KF Egnatia, Edlir Tetova, për shkelje të parimeve të fair-play, duke mos respektuar ligjet e lojës dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 6 muaj pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Lojtari i KF Egnatia, Albano Aleksi, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 5 ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Zyrtari i KF Egnatia, Klejdi Zenelaj, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 5 ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Zyrtari i KF Egnatia, Julian Brahja, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 5 ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Zyrtari i KF Egnatia, Taulant Guma, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 5 ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Zyrtari i KF Egnatia, Emiliano Bishdili, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Zyrtari i KF Egnatia, Ilir Kapllani, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 5 ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Zyrtari i KF Egnatia, Alban Hoxha, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 5 ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Zyrtari i KF Egnatia, Aldo Sula, për shkelje të parimeve të fair-play, duke shfaqur sjellje jospotive dhe vepruar në kundërshtim me integritetin dhe reputacionin e aktivitetit, për shkak të tërheqjes së ekipit nga loja, dënohet me 5 ndeshje pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF.
Flamurtari FC, për mospërmbushje të përgjegjësive për rendin dhe sigurinë pas përfundimit të ndeshjes, si dhe për sjellje të gabuar të spektatorëve, duke hedhur sende në fushën e lojës, dënohet me gjobë në masën 300.000 lekë.
Zyrtari i Flamurtari FC, Artan Memetaj, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtarë, dënohet me 1 vit pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF. Në zbatim të nenit 6/2/c të KDE, zyrtarit i ndalohet hyrja në të gjitha stadiumet, në veprimtaritë sportive të organizuara nga FSHF, deri në përfundim të dënimit.
Lojtari i Flamurtari FC, Squadrone Luciano Gaston, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtarë, dënohet me 6 muaj pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga FSHF. Në zbatim të nenit 6/2/b të KDE, lojtarit i ndalohet hyrja në dhomat e zhveshjes dhe ambientet e brendshme të stadiumit, deri në përfundim të dënimit.
