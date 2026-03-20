Dje e arrestuan, sot e liruan! Tallje apo dështim?
Mbrëmë u arrestua drejtori i burgut të Peqinit.
Pretendimi?
U tha se një magazinë ku kultivoheshin disa mijëra rrënjë bimë narkotike qe pronë e tij.
Sot u lirua.
U tha se magazina – plantacion me drogë nuk qenka e drejtorit, por e vëllait të tij!
Një gabim?
Jo!
Është një skandal!
Prokuroria e arrestoi pa prova. Policia veproi pa kontrolluar faktet.
Më e pakta, a nuk mund të verifikohej më parë në zyrat e kadastrës a të hipotekës se e kujt është prona – provë krimi?!
Po Ministria e Drejtësisë çfarë bëri e çfarë bën?
Cili është qëndrimi i saj dhe përse nuk informohet opinioni?!
Një qytetar i pafajshëm (nëse lirimi i tij nuk është ndonjë kombinacion apo truk policor ose hetimor!), u vu padrejtësisht dhe në mënyrë arbitrare në pranga!
Kush mban përgjegjësi?
A u analizua ngjarja? Dhe nëse po, cilët u ndëshkuan për rastin në fjalë?
Ky nuk është thjesht një gabim njerëzor. As lajthitje në objekt nuk është.
Ky është arbitraritet.
Arrestimet pa verifikim nuk janë padrejtësi. Janë abuzim me drejtësinë, janë abuzim me detyrën. Janë shkelje e ligjit. Si të tilla duhen ndëshkuar.
Kush do të mbajë përgjegjësi?
Kush do të thotë “gabuam”?
Kush dontë thotë më fal!
Pa llogaridhënie, precedentët bëhen normë. Çdo qytetar mund të ndëshkohet padrejtësisht, çdo arrestim i pabazuar mund të përsëritet.
Ndëshkimi i shkelësve të ligjit nuk është opsion, është domosdoshmëri.
Në të kundërt, drejtësia shndërrohet në lojë, qytetari në shënjestër.
Në të kundërt nuk mund të ketë drejtësi dhe aq më pak besim te drejtësia!
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.