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MLB

Dodgers në epërsi 3-0 ndaj Cardinals në pjesën e dytë në Los Angeles

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Në Dodger Stadium, më 2 shtator 2026, Los Angeles Dodgers udhëhiqnin 3-0 ndaj St. Louis Cardinals në fund të pjesës së dytë. Në ato momente Dodgers kishin regjistruar 3 vrapime, 2 goditje dhe asnjë gabim, ndërsa Cardinals vazhdonin pa shënuar (0 R, 0 H, 0 E).

Sipas Bleacher Report, Yoshinobu Yamamoto regjistroi tre eliminime në krye të pjesës së dytë, përfshirë dy strikeouts dhe një groundout, duke mbajtur avantazhin e ekipit vendas. Në pjesën e dytë, Shohei Ohtani u godit nga një top dhe u la në bazë si HBP.

Nga përmbledhja e lojës: në pjesën e sipërme të së dytës Nolan Gorman dhe Jordan Walker u eliminuan me strikeout, ndërsa Leo Bernal dha një groundout në bazën e dytë. Në pjesën e parë, Hunter Feduccia u eliminua me groundout. Statistikat e ndeshjes në atë moment tregonin Cardinals 0 R, 0 H, 0 E dhe Dodgers 3 R, 2 H, 0 E; të dhënat janë sipas Bleacher Report.

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