24 Mar 2026
Ekonomia

Doganat kontrolle ndaj subjekteve të akcizës, gjobë 45.7 milionë lekë subjektit në Berat

· 2 min lexim

Administrata Doganore ka intensifikuar kontrollet ndaj subjekteve që prodhojnë dhe tregtojnë mallra akcize, me fokus të veçantë te pijet alkoolike, në kuadër të forcimit të zbatimit të legjislacionit në fuqi.

Sipas burimeve zyrtare të DPD-së, kontrollet janë përqendruar në disa drejtime kryesore, duke përfshirë verifikimin e lexueshmërisë së pullave fiskale në produktet e gatshme që ndodhen në magazinat fiskale të operatorëve, si dhe kontrollin e gjendjes së stokut të këtyre pullave.

Një tjetër element i rëndësishëm ishte inventarizimi i plotë i mallrave të akcizës, që përfshin lëndët e para, produktet e ndërmjetme dhe ato të gatshme.

Po ashtu, autoritetet ushtruan kontrolle edhe mbi ambientet ku ruhen produktet me akcizë të paguar dhe ato me akcizë të pezulluar, për të garantuar përputhshmërinë me kërkesat ligjore.

Gjatë një kontrolli të zhvilluar nga Dega Doganore në Berat, janë konstatuar një sërë shkeljesh nga një operator ekonomik.

Si pasojë, subjekti është shpallur debitor në vlerën totale prej 45.7 milionë lekësh. Nga kjo shumë, 8.7 milionë lekë përbëjnë detyrimin bazë, ndërsa 37 milionë lekë janë penalitete të vendosura për shkeljet e evidentuara.

Administrata Doganore bën të ditur se do të vijojë kontrollet në terren, me synim garantimin e respektimit të ligjit “Për akcizat” nga të gjithë operatorët ekonomikë në vend.

/a.f/

