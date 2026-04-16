S&P 500 7,032 ▲0.14%
DOW 48,513 ▲0.1%
NASDAQ 24,073 ▲0.24%
NAFTA 91.63 ▲3.97%
ARI 4,807 ▼0.35%
EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
BTC $74,292 ▲ +0.2% ETH $2,323 ▼ -1.06% XRP $1.4276 ▲ +3.49% SOL $86.7000 ▲ +2.4%
16 Apr 2026
Europa

Dominique Pelicot autori i dyshuar, zhvarroset Sophie Narm! Pritet të zgjidhet vrasja pas 35 vitesh

· 2 min lexim

Rasti i Sophie Narm, i cili ka mbetur i pazgjidhur për 35 vjet, po rikthehet në qendër të vëmendjes pasi trupi i saj u zhvarros mëngjesin e së martës, më 14 prill.

Ky zhvillim u konfirmua për Le Parisien nga Beatrice Zavaro, avokate e Dominique Pelicot, si dhe Florence Rolle, avokate e familjes së viktimës.

Vendimi për zhvarrosjen e trupit të saj u miratua më 7 nëntor nga Gjykata e Apelit e Versajës, me qëllim që të hetohej nëse Dominique Pelicot mund të ketë pasur ndonjë lidhje me rastin e agjentes 23-vjeçare të pasurive të paluajtshme, e cila u përdhunua dhe u vra në vitin 1991 në Paris.

Trupi i Sophie Narm u gjet më 4 dhjetor 1991, në një apartament në Rue Manin. Gruaja e re kishte shkuar në vendngjarje për një takim pune për të paraqitur pronën. Sipas hetimit, ajo ishte rrahur dhe ishte gjetur gjysmë e zhveshur nga drejtori i agjencisë së pasurive të paluajtshme ku ajo punonte.

Autori i krimit nuk u identifikua kurrë, por kohët e fundit dolën informacione të reja që e sollën çështjen përsëri nën mikroskopin e autoriteteve. Dominique Pelicot ka pranuar pjesërisht përfshirjen e tij në tentativën e përdhunimit të një agjenti tjetër të pasurive të paluajtshme në vitin 1999 në Seine-et-Marne, pasi u identifikua përmes ADN-së.

