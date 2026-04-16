Evropa mund të përballet me ndërprerje të fluturimeve, drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë: Ka vetëm 6 javë rezerva karburant për avionët
Evropa mund të ketë vetëm rreth gjashtë javë rezerva të karburantit për avionë (jet fuel), në një kohë kur tensionet në Lindjen e Mesme po ndikojnë furnizimet globale të energjisë.
Sipas drejtorit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), Fatih Birol, situata në rajon, përfshirë konfliktin në Iran dhe paqëndrueshmërinë në zonat kryesore të transportit të naftës, po krijon presion të shtuar mbi tregjet evropiane të karburantit.
Birol paralajmëroi se, nëse furnizimet nuk stabilizohen, Evropa mund të përballet me ndërprerje të fluturimeve, për shkak të mungesës së karburantit në aeroportet kryesore, shkruan Wall Street Journal.
“Mund t’ju them se së shpejti do të dëgjojmë lajmin se disa nga fluturimet nga qyteti A në qytetin B mund të anulohen si rezultat i mungesës së karburantit për avionët nëse Ngushtica e Hormuzit nuk rihapet plotësisht”, tha ai në një intervistë me Associated Press të enjten.
Sipas tij, një pjesë e madhe e furnizimeve globale të naftës kalon përmes Ngushticës së Hormuzit, një zonë strategjike që ndikohet drejtpërdrejt nga tensionet aktuale.
Ekspertët e energjisë theksojnë se rezervat e karburantit për avionë në Evropë janë të kufizuara dhe zakonisht mbulojnë vetëm disa javë konsum, duke e bërë tregun të ndjeshëm ndaj çdo ndërprerjeje të furnizimit.
Ndërkohë, kompanitë ajrore paralajmërojnë se një përkeqësim i situatës mund të sjellë rritje të çmimeve të biletave dhe reduktim të fluturimeve.
Autoritetet evropiane pritet të monitorojnë nga afër zhvillimet dhe të shqyrtojnë masa për sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me karburant.
