Grabitet banka në mes të Napolit, lirohen 25 pengjet por grabitësit refuzojnë të dorëzohen
Një skenë e denjë për një film aksioni u zhvillua në orët e vona të mëngjesit të 16 prillit, kur lagjja Arenella e Napolit u bë skenë e një grabitjeje të armatosur. Shënjestra e kriminelëve ishte dega e bankës Credit Agricole në Piazza Medaglie d’Oro, një nga zonat më të ngarkuara të qytetit. Tre burra hynë në vendngjarje në mënyrë spektakolare dhe të dhunshme; sipas dëshmitarëve, ata thyen xhamat e bankës duke përdorur një makinë, duke shpërthyer derën, shkruan Il Giornale.
Grabitja dukej se ishte planifikuar deri në detajet e fundit.
Grabitësit mbanin maska me fytyra të aktorëve të famshëm
Tre kriminelët, me fytyrat e mbuluara nga maska prej letre që përshkruanin aktorë të famshëm, morën shpejt kontrollin e bankës, një detaj shqetësues, pothuajse sureal, të cilin shumë dëshmitarë e raportuan pak më vonë në polici. Brenda ishin afërsisht 25 persona, përfshirë klientë, punonjës dhe menaxherin e degës. Të gjithë u rrëmbyen nën kërcënimin e grabitësve, të cilët ndërkohë ishin barrikaduar brenda ndërtesës. Pengjet u mbyllën në një dhomë ndërsa alarmi ra jashtë. Disa përjetuan momente stresi të fortë dhe të paktën gjashtë persona u ndjenë keq për shkak të frikës dhe kërkuan ndihmë mjekësore . Megjithatë, gjendja e tyre nuk ishte serioze.
Ndërhyrja dhe zona e blinduar
Në orën 12:47 të mesditës, forcat e rendit ndërhynë. Karabinierët dhe Policia e Shtetit mbërritën në vendngjarje dhe rrethuan plotësisht ndërtesën. Sheshi u rrethua, pikat e hyrjes u bllokuan dhe i gjithë perimetri u sigurua. Oficerët nuk u kufizuan vetëm në hyrjet kryesore; ata kontrolluan gjithashtu dhomat ngjitur dhe çdo rrugë të mundshme arratisjeje, duke përfshirë mundësinë që grabitësit të kenë përdorur tunele ose vrima në mure, në një mënyrë të lidhur me të ashtuquajturën “bandë e vrimave”. Ndërkohë, skena tërhoqi vëmendjen e dhjetëra banorëve, shumë prej të cilëve u ndalën pas barrierave dhe filluan të filmonin të gjithë ngjarjen me telefonat e tyre celularë. Brenda pak minutash, videot dhe fotografitë u bënë virale.
Situata mbeti e bllokuar deri në orën 13:30, kur erdhi momenti vendimtar. Zjarrfikësit ndërhynë drejtpërdrejt në strukturë dhe filluan të thyenin njërën nga dritaret për të krijuar një kalim të sigurt. Kjo shënoi fillimin e fazës më delikate të operacionit . Brenda pak minutash, pengjet u liruan një nga një përmes hapjes . Në orën 13:36, mbërriti konfirmimi zyrtar nga Karabinierët; të 25 personat e rrëmbyer ishin liruar.
Ku janë hajdutët? Inspektim sistemit të kanalizimeve
Ndërsa pengjet janë të sigurta, çështja kryesore mbetet: grabitësit aktualisht janë ende brenda bankës. Megjithatë, nuk është përjashtuar mundësia që ata të kenë tentuar të arratisen përmes kalimeve të fshehura, vrimave ose tuneleve. Ndërsa orët kalojnë, mundësia që kriminelët të jenë arratisur përmes kanalizimeve po fiton terren: për këtë arsye, inspektimet janë duke u zhvilluar me ekipin ABC, i cili menaxhon sistemin e furnizimit me ujë të qytetit. Karabinierët nga Grupi i Ndërhyrjes Speciale (GIS) i Livornos kanë mbërritur në vendngjarje për të kryer një pastrim brenda degës së bankës.
Hetimi i menjëhershëm çoi gjithashtu në zbulimin e makinës së përdorur në grabitje, një Alfa Romeo Giulietta e zezë, e gjetur jo shumë larg bankës. Mjeti, me shumë gjasa i vjedhur, kishte një targë të falsifikuar të bërë prej kartoni, dëshmi e planifikimit të kujdesshëm të grabitjes.
Për fat të mirë, përtej tronditjes, nuk pati pasoja serioze. Prefekti Michele di Bari foli për “profesionalizëm të lartë, guxim dhe ndjenjë përgjegjësie kombëtare”, duke theksuar se “falë veprimit të shpejtë, të gjithë pengjet u liruan pak pas orës 13:30, pa pasoja serioze”.
