S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 95.97 ▲0.13 % ARI 4,691 ▼0.69 % S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 95.97 ▲0.13 % ARI 4,691 ▼0.69 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
Dorina Tiko mohon stereotipet ndaj Sonit Malaj: Ka fituar në kompeticione dhe festivalet e ndryshme

Dorina Tiko, ish-anëtare e grupit Spirit Voice dhe mike e këngëtares Soni Malaj, u shpreh gjatë një interviste në emisionin Living Day në Vizion Plus mbi deklaratat e Jonida Maliqit për Sonin. Jonida kishte komentuar se Soni është vetëm një këngëtare që këndon në club-e, duke krijuar një distancë mes tyre sa i përket formimit dhe karrierës artistike.

Dorina Tiko theksoi se Soni Malaj ka marrë pjesë në shumë festivale dhe gara këngësh, ku është shpërblyer me çmime të ndryshme. Ajo theksoi se Soni nuk është vetëm këngëtare club-esh, pasi ka ndërtuar karrierën e saj edhe në formate të tjera, duke filluar me pjesëmarrjen në grupin Spirit Voice dhe në kompeticione të ndryshme muzikore.

Sipas Dorinës, edhe pse Soni ka studiuar për gjuhë të huaja, kjo nuk ka qenë pengesë për zhvillimin e saj artistik. Ajo shtoi se talenti i këngëtares është dhuratë dhe sforcimi i jashtëzakonshëm gjatë viteve ka kontribuar në suksesin e saj.

Tiko shpjegoi se ndryshimet në mënyrën e performancës së këngëtarëve janë të kuptueshme me kohën, duke theksuar se më parë koncertet zhvilloheshin nëpër teatro apo ambiente të mëdha si Pallati i Kongreseve, ndërkohë që sot këngëtarët performojnë edhe në club-e dhe lokale të ndryshme.

Mesazhi kryesor i Dorinës është se përtej roleve dhe vendeve ku performon Soni Malaj, artistja ka ndërtuar një karrierë me përkushtim dhe ka arritje të rëndësishme në muzikë, çka dëshmon për talentin dhe punën e saj të vazhdueshme.

