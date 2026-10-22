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Ukraina

Drejtoria e centralit të Zaporizhzhias: një shofer u vra pas dy ditësh sulmesh me dronë ndaj transportit të stafit

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Drejtoria e centralit bërthamor të Zaporizhzhias, në Ukrainën juglindore nën kontrollin rus, njoftoi se një shofer i centralit u vra të mërkurën, pas dy ditësh sulmesh ukrainase me dronë, siç njofton Reuters.

Pamje arkiv

Në një postim në Telegram, drejtoria e centralit tha se autobusët që transportojnë stafin vajtje-ardhje u goditën për të dytën ditë radhazi. “Dita e dytë radhazi e sulmeve ndaj transportit të centralit tregon se këto goditje janë të qëllimshme”, thuhet në deklaratë, sipas së cilës sulmet “përbëjnë kërcënim të drejtpërdrejtë” për stafin që siguron funksionimin e centralit.

Centrali i Zaporizhzhias, më i madhi në Evropë me gjashtë reaktorë, u pushtua nga forcat ruse në javët e para të pushtimit të shkurtit 2022. Që atëherë, të dyja palët janë akuzuar vazhdimisht ndërsjellazi për veprime ushtarake që rrezikojnë sigurinë bërthamore, ndërsa qyteti Enerhodar, ku jeton pjesa më e madhe e stafit, është goditur shpesh.

Korporata shtetërore ruse bërthamore Rosatom ka thënë se një sulm ukrainas me dron ndaj një makine shërbimi në korrik vrau inxhinierin kryesor të centralit dhe shoferin e automjetit, ndërsa Rusia ka akuzuar muajt e fundit Ukrainën për sulme ndaj objekteve dhe shërbimeve të lidhura me centralin.

Javën e kaluar, Rosatom njoftoi se një marrëveshje armëpushimi, e ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA), ishte në fuqi për të lejuar riparimet në një central termik që furnizon me energji centralin bërthamor.

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