Drejtuesit e startup-it kinez të inteligjencës artificiale Moonshot në bisedime për marrëveshje me aksionarin para IPO-së në Hong Kong
Drejtuesit e lartë të startup-it kinez të inteligjencës artificiale Moonshot janë në bisedime, përpara listimit të planifikuar në bursën e Hong Kongut, për të zgjidhur mosmarrëveshjen ligjore me aksionarin Recurrent.ai dhe disa nga investitorët e tij, siç njofton ekskluzivisht Reuters duke iu referuar burimeve me njohuri për çështjen. Bisedimet, që nuk janë raportuar më parë, zhvillohen ndërkohë që kompania me bazë në Pekin përgatit ofertën publike fillestare (IPO) në Hong Kong.
Recurrent.ai, zhvillues softuerësh të inteligjencës artificiale, dhe një pjesë e investitorëve të tij i akuzojnë shefin ekzekutiv të Moonshot, Yang Zhilin, dhe drejtorin teknologjik Zhang Yutao se i kanë mashtruar investitorët e Recurrent-it dhe janë pasuruar në kurriz të kompanisë, sipas një letre të 11 marsit nga avokatët e Recurrent-it drejtuar investitorëve të Moonshot-it, të cilën e ka parë Reuters. Të dy themeluan Recurrent.ai në vitin 2016, përpara se të krijonin Moonshot-in në vitin 2023, dhe vazhdojnë të jenë drejtorë të shoqërisë mbajtëse të Recurrent-it. Reuters thekson se nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur saktësinë e pretendimeve të letrës.
Yang dhe Zhang nuk iu përgjigjën kërkesave për koment; Yang i ka mohuar më parë akuzat, ndërsa Moonshot ka refuzuar të komentojë, sipas Reuters. David Morrison, partner në firmën ligjore MinterEllison, i cili përfaqëson të dy dhe Moonshot-in, u tha mediave kineze në nëntor të vitit 2024 se çështja “i mungonte baza ligjore dhe faktike”.
Recurrent dhe investitorët e tij kërkojnë kompensim të barabartë me 10.5% të aksioneve origjinale të Moonshot-it — një shumë që, sipas njërit prej burimeve të Reuters, mund të kapërcejë 700 milionë dollarë, duke u bazuar në vlerësimin prej 30 miliardë dollarësh të kompanisë nga mbledhja e fondeve në qershor. Moonshot u bë e njohur me chatbotin Kimi, profili i së cilës u rrit nga mbështetja e Alibaba-s; në korrik kompania prezantoi Kimi K3, një model me 2.8 trilionë parametra që, sipas saj, është sistemi më i madh “open-weight” në botë. Mes mbështetësve të tjerë janë Tencent, Meituan dhe China Mobile.
Reuters raportoi në shtator se Moonshot ka depozituar në mënyrë konfidenciale kërkesën për IPO në Hong Kong. Sipas burimeve të agjencisë, mosmarrëveshja — e cila ndodhet në arbitrazh në Hong Kong që nga viti 2024 — nuk pritet të rrezikojë listimin, por një konflikt i pazgjidhur mund të ngrejë pyetje mbi qeverisjen dhe transparencën për investitorët. Recurrent po shqyrton gjithashtu veprim të veçantë ligjor në Ishujt Kajman kundër presidentes së Moonshot, Zhang Yutong.
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