Dritë jeshile për “Portën e Alpeve”, Komisioni i Ekonomisë miraton fondet e BEI
Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat ka miratuar në mbledhjen e tij të radhës projektligjin që i hap rrugë financimit të një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore për veriun e vendit, të njohur si “Porta e Alpeve”. Nën drejtimin e kryetares Milva Ekonomi, komisioni shqyrtoi dhe kaloi për votim në seancë plenare kontratën financiare të lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve (BEI).
Gjatë seancës dëgjimore, Zëvendësministri i Financave, Endrit Yzeiraj, bëri një ekspoze të detajuar të objektivave të këtij investimi dhe impaktit që pritet të ketë në transformimin e rajonit.
“Projekti ‘Porta e Alpeve’ konsiderohet një ndër ndërhyrjet strategjike për rritjen e aksesit në zonat veriore, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, nxitjen e ekonomisë lokale dhe reduktimin e pabarazive rajonale,” theksoi Yzeiraj gjatë fjalës së tij në komision.
Interesi i deputetëve u ndal veçanërisht te detajet e marrëveshjes, fazat e implementimit dhe barra që kjo kredi do të sjellë për financat publike. Lidhur me këtë pikë, zëvendësministri ofroi garanci mbi termat e huasë, duke e cilësuar paktin me BEI-n si mjaft pozitiv.
“Financimi i këtij projekti paraqitet me kushte financiare tepër të favorshme. Kemi të bëjmë me norma interesi të ulëta dhe periudha të gjata shlyerjeje, çka e bën këtë ndërhyrje një investim të sigurt dhe të përballueshëm,” sqaroi ai përpara ligjvënësve, duke iu përgjigjur pyetjeve mbi parashikimet e ndikimit direkt në sektorin e turizmit.
Pas përfundimit të diskutimeve dhe sqarimeve teknike, anëtarët e Komisionit të Ekonomisë e miratuan projektligjin në parim, nen për nen dhe në tërësi. Marrëveshja ndërkombëtare tashmë i ka kaluar për shqyrtim dhe votim përfundimtar seancës së radhës në Kuvendin e Shqipërisë, duke shënuar hapin e fundit ligjor përpara nisjes së punimeve në terren.
