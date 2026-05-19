☁️
Tiranë 19°C · Vranët 19 May 2026
S&P 500 7,344 ▼0.8%
DOW 49,401 ▼0.57%
NASDAQ 25,779 ▼1.19%
NAFTA 103.83 ▼0.53%
ARI 4,512 ▼1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,431 ▲ +0.04% ETH $2,108 ▲ +0.09% XRP $1.3644 ▼ -0.99% SOL $84.1900 ▼ -0.05%
S&P 500 7,344 ▼0.8 % DOW 49,401 ▼0.57 % NASDAQ 25,779 ▼1.19 % NAFTA 103.83 ▼0.53 % ARI 4,512 ▼1 % S&P 500 7,344 ▼0.8 % DOW 49,401 ▼0.57 % NASDAQ 25,779 ▼1.19 % NAFTA 103.83 ▼0.53 % ARI 4,512 ▼1 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Ndalohen shtatë shoferë gjatë 24 orëve të fundit, vozitën pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit ​“Po të më quan mua dikush Bekë Serbia, nuk ia fali”, çka po paralajmëron anëtari i AAK-së Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi u përpoqën të destabilizonin Kosovën dhe të kompromentonin KFOR-in Kosovë/ Akuzohen për cenim të vullnetit të lirë të votuesve në Graçanicë, arrestohen pesë persona Qeveria rishikon ligjin për pagesat e vonuara, afate strikte dhe kamatëvonesa automatike për të mbrojtur bizneset
Menu
Politika

Dritë jeshile për “Portën e Alpeve”, Komisioni i Ekonomisë miraton fondet e BEI

· 2 min lexim

Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat ka miratuar në mbledhjen e tij të radhës projektligjin që i hap rrugë financimit të një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore për veriun e vendit, të njohur si “Porta e Alpeve”. Nën drejtimin e kryetares Milva Ekonomi, komisioni shqyrtoi dhe kaloi për votim në seancë plenare kontratën financiare të lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve (BEI).

Gjatë seancës dëgjimore, Zëvendësministri i Financave, Endrit Yzeiraj, bëri një ekspoze të detajuar të objektivave të këtij investimi dhe impaktit që pritet të ketë në transformimin e rajonit.

“Projekti ‘Porta e Alpeve’ konsiderohet një ndër ndërhyrjet strategjike për rritjen e aksesit në zonat veriore, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, nxitjen e ekonomisë lokale dhe reduktimin e pabarazive rajonale,” theksoi Yzeiraj gjatë fjalës së tij në komision.

Interesi i deputetëve u ndal veçanërisht te detajet e marrëveshjes, fazat e implementimit dhe barra që kjo kredi do të sjellë për financat publike. Lidhur me këtë pikë, zëvendësministri ofroi garanci mbi termat e huasë, duke e cilësuar paktin me BEI-n si mjaft pozitiv.

“Financimi i këtij projekti paraqitet me kushte financiare tepër të favorshme. Kemi të bëjmë me norma interesi të ulëta dhe periudha të gjata shlyerjeje, çka e bën këtë ndërhyrje një investim të sigurt dhe të përballueshëm,” sqaroi ai përpara ligjvënësve, duke iu përgjigjur pyetjeve mbi parashikimet e ndikimit direkt në sektorin e turizmit.

Pas përfundimit të diskutimeve dhe sqarimeve teknike, anëtarët e Komisionit të Ekonomisë e miratuan projektligjin në parim, nen për nen dhe në tërësi. Marrëveshja ndërkombëtare tashmë i ka kaluar për shqyrtim dhe votim përfundimtar seancës së radhës në Kuvendin e Shqipërisë, duke shënuar hapin e fundit ligjor përpara nisjes së punimeve në terren.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë