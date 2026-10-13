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Ukraina

Dron rus godet ndërtesën e universitetit në qendër të Rivne-s: 25 të plagosur, zjarr në godinë

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Zjarrfikës ukrainas shuajnë zjarrin në ndërtesën e goditur në Rivne (DSNS e rajonit të Rivne-s)
Zjarrfikës ukrainas shuajnë zjarrin në ndërtesën e goditur në Rivne (DSNS e rajonit të Rivne-s)
Zjarrfikës ukrainas shuajnë zjarrin në ndërtesën e goditur në Rivne (DSNS e rajonit të Rivne-s)

Një dron rus goditi mëngjesin e së martës, 13 tetor, një ndërtesë arsimore në qendër të Rivne-s, në Ukrainën perëndimore, duke plagosur 25 vetë, siç njofton The Kyiv Independent.

Sipas ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Andrii Butenko, godina e goditur i përket Universitetit Shtetëror Humanitar të Rivne-s dhe pas goditjes aty shpërtheu zjarr. Kreu i Administratës Ushtarake Rajonale, Oleksandr Koval, tha se dëmet janë të mëdha dhe se të gjitha shërbimet e emergjencës punuan në vendngjarje, siç njofton The Gaze.

U dëmtuan kati i dytë i ndërtesës dhe një pjesë e fasadës. Zjarrfikësit e lokalizuan zjarrin, ndërsa ekipet e emergjencës vazhduan punën në terren.

Bilanci i të plagosurve u rrit gjatë ditës: fillimisht u raportuan 10 të plagosur, pastaj 14 — mes tyre një në gjendje të rëndë dhe tre me lëndime mesatare — ndërsa përditësimi i fundit e çoi numrin në 25.

Goditja ndodhi ndërsa dronët rusë po lëviznin drejt perëndimit të Ukrainës, në kuadër të valës së sulmeve ajrore të natës ndaj qyteteve ukrainase.

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