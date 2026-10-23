Dron rus godet objekt energjetik në rajonin e Lvivit, 175 vendbanime pa energji elektrike
Një dron rus goditi të premten një objekt të infrastrukturës energjetike në rrethin e Lvivit, duke lënë pa energji elektrike 175 vendbanime, siç njofton Ukrinform duke cituar kreun e Administratës Ushtarake Rajonale të Lvivit, Maksym Kozytskyi.
Sipas Kozytskyi-t, sulmi ndodhi gjatë alarmit ajror që zgjati nga ora 11:56 deri në 12:14. Nga 175 vendbanimet e shkëputura nga rrjeti, 154 mbetën plotësisht pa energji, ndërsa 21 pjesërisht.
Kreu i rajonit tha se punonjësit e energjetikës po punojnë për të rikthyer sa më shpejt furnizimin me energji elektrike për të gjitha familjet e prekura.
Goditja në rajonin perëndimor të Lvivit është pjesë e valës së vazhdueshme të sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, që ditët e fundit kanë shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë në disa rajone të vendit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.