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23 Tet 2026
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Ukraina

Dron rus godet objekt energjetik në rajonin e Lvivit, 175 vendbanime pa energji elektrike

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Pamje ilustruese: pajisje të dëmtuara në një objekt energjetik në Ukrainë

Një dron rus goditi të premten një objekt të infrastrukturës energjetike në rrethin e Lvivit, duke lënë pa energji elektrike 175 vendbanime, siç njofton Ukrinform duke cituar kreun e Administratës Ushtarake Rajonale të Lvivit, Maksym Kozytskyi.

Pamje ilustruese: pajisje të dëmtuara në një objekt energjetik në Ukrainë
Pamje ilustruese: pajisje të dëmtuara në një objekt energjetik në Ukrainë

Sipas Kozytskyi-t, sulmi ndodhi gjatë alarmit ajror që zgjati nga ora 11:56 deri në 12:14. Nga 175 vendbanimet e shkëputura nga rrjeti, 154 mbetën plotësisht pa energji, ndërsa 21 pjesërisht.

Kreu i rajonit tha se punonjësit e energjetikës po punojnë për të rikthyer sa më shpejt furnizimin me energji elektrike për të gjitha familjet e prekura.

Goditja në rajonin perëndimor të Lvivit është pjesë e valës së vazhdueshme të sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, që ditët e fundit kanë shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë në disa rajone të vendit.

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