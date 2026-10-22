Dronë rusë godasin rrethin e Buçës në rajonin e Kievit: dëmtohen shtëpi dhe automjete, një 59-vjeçar i plagosur
Në rrethin e Buçës, në rajonin e Kievit, një sulm me dronë rusë dëmtoi të enjten shtëpi private dhe automjete që lëviznin në rrugë, ndërsa një burrë 59-vjeçar mbeti i plagosur, siç njofton Ukrinform, duke cituar kreun e Administratës Shtetërore Rajonale të Kievit, Tymur Tkachenko.
Sipas Tkachenko-s, goditjet u regjistruan në një zonë të hapur pranë një dyqani lokal. Vala e shpërthimit dëmtoi shtëpitë private përreth, si edhe automjetet që në atë moment po lëviznin në rrugë.
I plagosuri, një banor vendas 59-vjeçar, pësoi një dëmtim në këmbë dhe barotraumë akustike, bëri të ditur kreu i administratës rajonale.
Shërbimet e shpëtimit dhe ato të emergjencës po punojnë në vendngjarje, ndërsa të dhënat më të hollësishme për dëmet dhe për gjendjen e të plagosurit janë duke u sqaruar, njoftoi Tkachenko.
Siç kujton Ukrinform, në të njëjtin rreth të Buçës, më 21 tetor, nga një sulm rus humbi jetën një burrë dhe një person tjetër u plagos.
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