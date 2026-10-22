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22 Tet 2026
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«Dune: Part Three» thyen rekordin e «The Odyssey» në BFI IMAX: 33 mijë bileta të shitura në 24 orë

Filmi përmbyllës i trilogjisë së Denis Villeneuve shënoi parashitjen më të madhe të ditës së parë në historinë e kinemasë më të madhe britanike, me mbi 880 mijë paund të ardhura në një ditë të vetme.

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«Dune: Part Three», filmi përmbyllës i trilogjisë fantastiko-shkencore të Denis Villeneuve, ka thyer rekordin e parashitjeve në BFI IMAX të Londrës, kinemaja me ekranin më të madh në Britaninë e Madhe. Siç njofton ComingSoon, duke cituar të dhënat e Deadline, në 24 orët e para u shitën mbi 33 mijë bileta paraprake, me të ardhura që kalojnë 880 mijë paund, rreth 988 mijë dollarë.

Rekordi i mëparshëm i sallës mbahej nga «The Odyssey» i Christopher Nolan, me rreth 750 mijë paund në ditën e parë të parashitjeve. Në renditjen e pesë parashitjeve më të mëdha të ditës së parë në historinë e BFI IMAX, pas dy filmave të parë renditen «Dune: Part Two» me 366 mijë paund, «Oppenheimer» me 254 mijë paund dhe «Avatar: Fire and Ash» me 116 mijë paund — një listë që tregon se formati premium IMAX është bërë valuta më e kërkuar e kinemasë së ngjarjeve.

Kërkesa për filmin nuk është e re: tri shfaqjet e fundjavës së hapjes ishin shitur plotësisht për më pak se një orë që në prill, ndërsa dy shfaqje paraprake u mbushën gjithashtu në fillim të këtij muaji. BFI IMAX do ta shfaqë filmin në formatin IMAX 70mm, një nga pak sallat në botë që e ofron këtë format, ndërsa pjesa e tretë është e para e franshizës e xhiruar kryesisht në film 65mm dhe IMAX.

Ngjarja e filmit zhvillohet 17 vjet pas pjesës së dytë dhe sjell një konflikt të ri për fronin e Paul Atreides në Arrakis. Në kast rikthehen Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh dhe Rebecca Ferguson; Jason Momoa rikthehet në një rol surprizë, ndërsa Robert Pattinson i bashkohet kastit si antagonist. «Dune: Part Three» del në kinematë e gjithë botës më 18 dhjetor 2026.

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