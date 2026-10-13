Dy retrospektiva në Las Cruces: Marietta Patricia Leis dhe Shirley Crow hapin ekspozitat e reja në muzeun e NMSU-së
Muzeu i Artit i Universitetit Shtetëror të New Mexico-s në Las Cruces pret të premten pritjen hapëse për dy ekspozita të reja: retrospektivën e karrierës së Marietta Patricia Leis-it me 40 vepra dhe «On the Edge» të Shirley Crow-t, e shoqëruar nga një dhurim prej 13 veprash për koleksionin e përhershëm të muzeut.
Muzeu i Artit i Universitetit Shtetëror të New Mexico-s (NMSU) në Las Cruces hap dy ekspozita të reja njëherësh, me pritjen hapëse të planifikuar për të premten, më 16 tetor, nga ora 17:30 deri në 19:30, siç njofton NMSU Newsroom. Hyrja në të gjitha programet e muzeut është falas dhe e hapur për publikun.
Në galerinë Mullenix Bridge prezantohet «Breathing Lessons» e Marietta Patricia Leis-it, një retrospektivë e madhe e karrierës së artistes nga New Mexico, e cila mbledh 40 vepra të praktikës së saj shumëdisiplinore — nga videoja dhe piktura te fotografia, skulptura, poezia dhe zëri. Leis do të mbajë një bisedë me publikun të enjten, më 15 tetor, ndërsa para pritjes hapëse do të shoqërojë vizitorët në një shëtitje të udhëhequr nëpër ekspozitën e saj; programi vijon me një seminar poezie më 5 nëntor dhe një mbrëmje me mikrofon të hapur më 6 nëntor.
Ekspozita e dytë, «On the Edge» në galerinë Bunny Conlon Modern & Contemporary Art, i kushtohet piktores abstrakte Shirley Crow, e cila jeton në Tesuque të New Mexico-s. Ekspozita gjurmon trajektoren e një karriere gati pesëdhjetëvjeçare, të ndërtuar mbi mrekullimin e vazhdueshëm të artistes për universin dhe misteret e tij, siç thekson njoftimi i muzeut.
«On the Edge» u bë e mundur nga një dhurim bujar i vetë Crow-t për muzeun në vitin 2025, i cili përfshin veprat e ekspozuara dhe fonde për një pozicion praktike për një student. Me këtë rast, trembëdhjetë vepra të Crow-t hyjnë në koleksionin e përhershëm të muzeut universitar, duke mbështetur përpjekjen e institucionit për të zgjeruar përfaqësimin e artisteve gra të rajonit. Ndër veprat e dhuruara është edhe «Still Together», vaj në kanavacë i vitit 2005.
Muzeu universitar ndodhet në 1308 E. University Ave. në Las Cruces dhe është i hapur nga e marta në të shtunë, nga ora 10:00 deri në 16:00. Dy ekspozitat e reja e vendosin muzeun e NMSU-së në qendër të sezonit vjeshtor të arteve në jug të New Mexico-s, duke sjellë përballë njëra-tjetrës dy zëra grash që kanë formësuar artin bashkëkohor të rajonit.
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