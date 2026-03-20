☁️
Tiranë 10°C · Vranët 20 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 97.99 ▲2.55%
ARI 4,499 ▼2.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849 EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
₿ CRYPTO
BTC $70,024 ▼ -0.56% ETH $2,132 ▼ -0.68% XRP $1.4320 ▼ -1.24% SOL $88.9800 ▲ +0.03%
20 Mar 2026
Breaking
“Frikacakë”: Trump kritikon NATO-n për mungesën e mbështetjes në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit Kuba e refuzon “kategorikisht” mundësinë e shkarkimit të Diaz-Canel në bisedimet me SHBA-në Administrata Trump kërkon miliarda nga Harvardi për pretendime antisemitizmi A do të kthehet Osmani në LDK? Abdixhiku zbulon detajet: Do jetë.. E konfirmon Trabzonspori, Ernest Muçi rikthehet në kombëtare
Menu
Sporti

E konfirmon Trabzonspori, Ernest Muçi rikthehet në kombëtare

· 1 min lexim

Trabzonspori konfirmon rikthimin e Ernest Muçit në kombëtaren shqiptare. Sulmuesi i talentuar është pjesë e listës që trajneri Silvinjo do të publikojë nesër në mëngjes.

Ky është një rikthim në Kombëtare, për sulmuesin që po shkëlqen këtë sezon në huazim te Trabzonspori. Në vitin 2025 pati vetëm 30 minuta hapësirë për Muçin te kuqezinjtë, ndërsa mbetet për t’u parë çfarë roli do luajë në Play Off.

Kombëtarja sfidon Poloninë në transfertë. Gjysmëfinalja për fazën Play Off të Botërorit do të luhet më 26 mars, në orën 20:45.

The post E konfirmon Trabzonspori, Ernest Muçi rikthehet në kombëtare appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu