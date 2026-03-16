Edicioni i 98-të i Oscars: triumfon “One Battle After Another
Edicioni i 98-të i Academy Awards (Oscars) u zhvillua si një nga ceremonitë më të diskutueshme të viteve të fundit në industrinë e kinemasë, duke vënë në qendër dy filma që dominuan sezonin e çmimeve: “One Battle After Another” i regjisorit Paul Thomas Anderson dhe “Sinners” i regjisorit Ryan Coogler.
Fituesi i madh i mbrëmjes
Filmi “One Battle After Another” rezultoi triumfuesi i madh i ceremonisë, duke fituar gjashtë çmime Oscar, përfshirë disa nga kategoritë më prestigjioze:
- Filmi më i mirë (Best Picture)
- Regjisori më i mirë (Best Director) për Paul Thomas Anderson
- Aktori më i mirë në rol dytësor (Best Supporting Actor)
- Çmimi i parë në historinë e Oscars për Casting (Best Casting)
Ky çmim i fundit ishte një risi në ceremoninë e këtij viti, duke vlerësuar për herë të parë në mënyrë zyrtare punën e drejtorëve të casting-ut, një element vendimtar në suksesin e shumë filmave.
Kritikët e konsideruan filmin e Anderson një nga veprat më ambicioze të vitit, duke kombinuar dramën historike me një regji të fuqishme dhe interpretime të spikatura.
“Sinners”, rivali kryesor
Filmi tjetër që dominoi nominimet dhe ceremoninë ishte “Sinners”, i cili kishte 16 nominime dhe arriti të fitojë katër çmime Oscar, mes tyre:
- Aktori më i mirë (Best Actor)
- Skenari më i mirë origjinal (Best Original Screenplay)
- Kinematografia më e mirë (Best Cinematography)
- Muzika më e mirë origjinale (Best Original Score)
Filmi i Coogler u vlerësua veçanërisht për atmosferën vizuale dhe për mënyrën se si trajton temat morale dhe historike.
Një moment i rrallë në historinë e Oscars
Një nga momentet më të pazakonta të ceremonisë ndodhi në kategorinë Best Live Action Short, ku juria vendosi të shpallë dy fitues, duke krijuar një barazim.
Ky është vetëm rasti i shtatë në historinë e Academy Awards kur një kategori përfundon me barazim mes dy filmave, një ngjarje mjaft e rrallë në ceremoninë më të rëndësishme të kinemasë botërore.
Sukses teknik për “Frankenstein”
Adaptimi letrar “Frankenstein” pati një performancë të fortë në kategoritë teknike, duke fituar disa nga çmimet kryesore në këtë fushë:
- Kostumografia më e mirë (Best Costume Design)
- Skenografia më e mirë (Best Production Design)
- Grimi dhe modelimi i flokëve (Best Hair and Makeup)
Filmi u vlerësua për punën vizuale dhe për rikrijimin estetik të botës gotike të romanit klasik.
Një vit konkurrues për kinemanë
Edicioni i 98-të i Oscars tregoi një vit shumë konkurrues për industrinë e filmit, ku produksionet artistike dhe ato me buxhet të madh ndanë skenën e çmimeve.
Analistët e industrisë theksuan se ceremonia reflektoi edhe ndryshimet e fundit në Hollywood: rëndësinë e casting-ut profesional, fuqinë e regjisorit-autor dhe vlerësimin në rritje të kategorive teknike, që shpesh janë vendimtare për suksesin artistik të një filmi.
Ceremonia e këtij viti konfirmoi edhe një herë se Oscars mbetet ngjarja më prestigjioze e kinemasë botërore, ku çdo vit përcaktohen filmat që do të mbeten në historinë e artit filmik.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.