Ekspertët: Ulja e akcizës s’jep efekt, duhet hequr fare pasi e dyfishon çmimin e naftës
“Sa herë që çmimi i naftës të shkojë në 220 lekë, ne do ta ulim akcizën me 20%.”
Kur e dëgjon në parim, duket si një lehtësim i madh, por kur bën llogaritë, kursimi nuk është më shumë se rreth 600 lekë në muaj. Lëvizja e qeverisë për uljen e akcizës me 20% nuk duket se do të sjellë ndonjë lehtësim të ndjeshëm për përdoruesit e “arit të zi”.
“Nuk e di mbi çfarë baze janë bërë llogaritjet nga ana e qeverisë, por pikëpamja ime personale është që akciza duhet hequr komplet. Akciza është ajo që e dyfishon çmimin e naftës. Nëse nafta në tregun global, para konfliktit, ishte 60–65 lekë për litër, akciza e çonte në 100 lekë, pastaj futej edhe TVSH-ja, që e çonte në 120 lekë,” shprehet eksperti i ekonomisë, Enriko Ceko.
Vitin e kaluar, sipas të dhënave nga Ministria e Financave, në arkën e shtetit u futën rreth 300 milionë euro nga të ardhurat prej akcizës mbi naftën. Sipas përllogaritjeve, arka e shtetit do të humbiste vetëm 3.3% të totalit të të ardhurave.
“Problemi është se buxheti i shtetit po shpërdorohet. Paratë po përdoren për punime civile, por punimet janë të dobëta. Pra kemi dy variante me heqjen e taksave: ose të marrim taksa dhe të kemi një buxhet shteti të mirë, ose të mos i marrim ato taksa dhe t’ua lëmë qytetarëve që t’i përdorin paratë sipas nevojave të tyre”, thotë Enriko Ceko, ekspert ekonomie.
Ndërkohë, në tregjet ndërkombëtare çmimi i naftës po vazhdon rritjen në bursë, ndërsa në tregun vendas litri i naftës po tregtohet me 214 lekë për litër.
