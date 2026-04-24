Eliminimi i Klodit dhe Ndryshimet në Lojën “Ferma VIP 3”
Mbrëmja e tetë e spektaklit “Ferma VIP 3” solli zhvillime të rëndësishme që ndikuan në rrjedhën e lojës. Një televotim i hapur që filloi prej ditës së premte për Blerinën, Malborën dhe Klodin, përfundoi me eliminimin e Klodit. Votat e publikut vendosën që ai të mos vazhdojë më tej në garë për çmimin kryesor.
Gjithashtu, për shkak të shkeljeve të rregullave dhe mosrespektimit të detyrave në fermë, çmimi i madh prej 200 mijë eurosh u reduktua në 185 mijë euro. Ky vendim u mor nga Agai, duke theksuar rëndësinë e disiplinës dhe përpjekjes së grupit.
Si rezultat i këtyre zhvillimeve, Agai shpalli fituesit e imunietit në këtë fazë të lojës. Fermerët Fabiola, Elvisi, Romiri, Sara, Indri dhe Iliri fituan avantazh dhe u shpëtuan nga nominimi i javës. Ndërkohë, pjesa tjetër e konkurrentëve u përfshi në një përzgjedhje, ku Ermiona, DJ Bujaka dhe Gresa u vunë në televotim, duke i lënë vendimin për fatin e tyre publikut.
Debatet dhe raportet mes fermerëve ishin pjesë e rëndësishme e mbrëmjes. Marrëdhënia mes Fabiolës dhe Adionit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, ndërsa raporti midis Indrit dhe Vanesës paraqitet më i komplikuar. Vanesa Sono ka folur për hapur marrëdhënien me Indrin, por ky i fundit ka shprehur se nuk mund të vazhdojë lidhjen, duke përmendur ndjenjat ndaj ish-bashkëshortes së tij dhe përgjegjësinë ndaj djalit të vogël. Ky diskutim shkaktoi reagime brenda grupit.
Në përballje me situatën dhe ekspozimin e jetës private, Indri kërkoi të largohej nga gara, por u ndoq nga ndërhyrja e Vanesës që e bindën të vazhdojë.
Përveç eliminimeve dhe ndryshimeve në lojë, tre pjesëtare të fermës, Vanesa, Malbora dhe Soni, patën mundësinë të takonin vëllezërit e tyre, duke sjellë emocione të veçanta për audiencën.
