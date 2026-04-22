S&P 500 7,123 ▲0.84%
DOW 49,520 ▲0.76%
NASDAQ 24,540 ▲1.15%
NAFTA 91.59 ▲2.14%
ARI 4,753 ▲0.7%
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
BTC $78,736 ▲ +3% ETH $2,397 ▲ +3.3% XRP $1.4529 ▲ +0.76% SOL $88.6200 ▲ +2.43%
22 Apr 2026
Europa

Emigracioni në BE, shifër rekord prej 64 milionë emigrantë në vitin 2025

· 2 min lexim

Numri i emigrantëve në BE arriti një rekord prej 64.2 milionësh në vitin 2025, rreth 2.1 milionë më shumë se një vit më parë, sipas një raporti të publikuar nga Qendra për Kërkime dhe Analiza të Migracionit (CReAM) e institutit të pavarur kërkimor RFBerlin.

Numri përkatës në vitin 2010 ishte 40 milionë, thuhet në raport, duke cituar të dhëna nga Zyra Statistikore Evropiane Eurostat dhe Komisioneri i Lartë i OKB-së për Refugjatët.

Gjermania vazhdon të presë numrin më të madh të personave të lindur jashtë vendit (18 milionë), nga të cilët 72% janë në moshë pune, ndërsa Spanja ka regjistruar rritjen më të shpejtë të kohëve të fundit me 700,000 persona të tjerë të shtuar në popullsinë e saj të lindur jashtë vendit prej 9.5 milionësh.

“Gjermania mbetet destinacioni kryesor për migrantët në Evropë, si në terma absolutë ashtu edhe – në një masë të konsiderueshme – në raport me popullsinë e saj”, tha Tommaso Frattini, një nga autorët e raportit.

Sipas raportit, modelet e emigrimit janë të pabarabarta në të gjithë bllokun, me Luksemburgun, Maltën dhe Qipron që kanë norma më të larta të migrantëve në krahasim me madhësinë e popullsisë.

Kërkesat për azil duket se janë të përqendruara në vende specifike, me Spanjën, Italinë, Francën dhe Gjermaninë që marrin pothuajse tre të katërtat e të gjitha aplikimeve.

