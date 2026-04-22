Me apo pa dashje, Mbappe zbulon trajnerin që dëshiron të marrë drejtimin e Real Madridit? (foto)
Duke qenë se Alvaro Arbeloa do të largohet në fund të këtij sezoni, dita-ditës po shtohen gjithmonë e më shumë emrat që përliten për të marrë drejtimin e Real Madridit në verë.
Një nga këto emra është edhe ai i Jose Mourinho, ku portugezi është i gatshëm të rikthehet në Madrid. Dhe mesa duket një nga mbështetësit e mëdhenj të “The Special One” është Kylian Mbappe. Sulmuesi francez i ka dhënë “like” një postimi në rrjetet sociale, në të cilin thuehj se Mourinho do të ishte trajneri i ri i Real Madridit.
Sigurisht që një “like” nuk do të thotë asgjë në këtë rats, por shume emdie spanjolle dhe jo vetëm e shohin atë si një lloj sinjali që ka dashur të tregojë Mbappe.
