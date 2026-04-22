☁️
Tiranë 16°C · Vranët 22 April 2026
S&P 500 7,129 ▲0.91%
DOW 49,567 ▲0.85%
NASDAQ 24,564 ▲1.25%
NAFTA 91.43 ▲1.96%
ARI 4,760 ▲0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
₿ CRYPTO
BTC $78,943 ▲ +3.25% ETH $2,405 ▲ +3.47% XRP $1.4559 ▲ +0.93% SOL $88.9000 ▲ +2.46%
22 Apr 2026
Breaking
Gjendet kokainë te një person nga Shkupi, dërgohet në paraburgim Një i varë dhe një i plagosur, Hoxha tregon dinamikën e ngjarjes në Memaliaj Skema të reja për fermerët, ministri Salla për Euronews Albania: Do i mbështesim me buxhete Mbyllen 20 shkolla në Suedi, shkak disa telefonata kërcënuese Emigracioni në BE, shifër rekord prej 64 milionë emigrantë në vitin 2025
Menu
Europa

Mbyllen 20 shkolla në Suedi, shkak disa telefonata kërcënuese

· 2 min lexim

Rreth 20 shkolla në BorlAnge, në Suedinë qendrore u mbyllën pasi policia mori disa telefonata me kërcënime. Autoritetet njoftuan se ky vendim është një masë paraprake e marrë për shkak të një kërcënimi të mundshëm dhune kundër aktiviteteve shkollore.

Pesë shkolla private kanë vendosur gjithashtu të mbyllen, sipas mediave suedeze. Policia tha se kishte marrë informacion në lidhje me kërcënime që synonin shkollat ​​në Borlange dhe kishte hapur një hetim paraprak.

“Është shumë herët për të thënë nëse kërcënimi është i justifikuar apo jo”, shtoi deklarata.

Borlange, me një popullsi prej rreth 45,000 banorësh, ndodhet rreth 200 kilometra në veri të Stokholmit. Sulmet në shkolla janë relativisht të rralla në Suedi.Në shkurt të vitit 2025, një person i armatosur 35-vjeçar vrau 10 persona në një qendër arsimore për të rritur në Orebro, në të shtënat më të rënda masive në historinë suedeze.Sipas policisë, personi i armatosur donte t’i jepte fund jetës së tij për shkak të problemeve financiare dhe psikologjike.

Në mars të vitit 2022, një nxënës 18-vjeçar goditi për vdekje me thikë dy mësues në një shkollë të mesme në MalmO, në jug të Suedisë.Në tetor të vitit 2015, tre persona u vranë në një sulm me motive raciste në një shkollë në Trollhättan, në perëndim të Suedisë, nga një sulmues me shpatë, i cili më vonë u qëllua dhe u vra nga policia.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu