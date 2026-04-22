Mbyllen 20 shkolla në Suedi, shkak disa telefonata kërcënuese
Rreth 20 shkolla në BorlAnge, në Suedinë qendrore u mbyllën pasi policia mori disa telefonata me kërcënime. Autoritetet njoftuan se ky vendim është një masë paraprake e marrë për shkak të një kërcënimi të mundshëm dhune kundër aktiviteteve shkollore.
Pesë shkolla private kanë vendosur gjithashtu të mbyllen, sipas mediave suedeze. Policia tha se kishte marrë informacion në lidhje me kërcënime që synonin shkollat në Borlange dhe kishte hapur një hetim paraprak.
“Është shumë herët për të thënë nëse kërcënimi është i justifikuar apo jo”, shtoi deklarata.
Borlange, me një popullsi prej rreth 45,000 banorësh, ndodhet rreth 200 kilometra në veri të Stokholmit. Sulmet në shkolla janë relativisht të rralla në Suedi.Në shkurt të vitit 2025, një person i armatosur 35-vjeçar vrau 10 persona në një qendër arsimore për të rritur në Orebro, në të shtënat më të rënda masive në historinë suedeze.Sipas policisë, personi i armatosur donte t’i jepte fund jetës së tij për shkak të problemeve financiare dhe psikologjike.
Në mars të vitit 2022, një nxënës 18-vjeçar goditi për vdekje me thikë dy mësues në një shkollë të mesme në MalmO, në jug të Suedisë.Në tetor të vitit 2015, tre persona u vranë në një sulm me motive raciste në një shkollë në Trollhättan, në perëndim të Suedisë, nga një sulmues me shpatë, i cili më vonë u qëllua dhe u vra nga policia.
